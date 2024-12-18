Коломойського залишили під вартою у справі понад 20-річної давності

У Печерському районному суді міста Києва відбулося засідання у справі про так зване "підбурювання до замаху на умисне вбивство", в якій фігурує бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Прокурор просив суд про подовження строків тримання під вартою попри те, що слідство завершилося, всі докази зібрані й передані адвокатам Коломойського на ознайомлення.

Зі свого боку захист укотре заперечив причетність Коломойського до подій, що сталися 21 рік тому в Криму. Тоді група невідомих побила адвоката Сергія Карпенка. По гарячих слідах нападників затримали, засудили і вони вже відбули покарання.

Згодом провадження кілька разів поновлювали. Проте суди різних інстанцій визнавали Коломойського непричетним.

Адвокати звернули увагу, що слідчі змінили підозру їхньому підзахисному. Раніше вона звучала як “підбурювання до закінченого замаху”, а тепер перетворилася на “підбурювання до закінченого вбивства”.

Суддя Сергій Вовк, заслухавши аргументи сторін, подовжив арешт бізнесмена на 53 дні — до 9 лютого.

Коломойський укотре заперечив свою причетність і наголосив на відсутності мотивів до скоєння цього злочину.

“Вся ця справа шита білими нитками. Усі формулювання слідства, що це було через конфлікт на "Дніпроспецсталі", до якого я не мав жодного стосунку, і це був акт помсти за те, що він [адвокат Сергій Карпенко] не скасував якісь збори. Як бізнесмен я маю розуміння корпоративного права, і тоді розумів, що Карпенко не в стані скасовувати збори, це може зробити тільки суд. Тому вимагати від нього те, що він не може виконати, а потім мстити за це — абсолютно абсурдно. Тоді потрібно мені, а не наркоману-свідку, проводити психологічну експертизу”, — емоційно прокоментував бізнесмен.

Нагадаємо, раніше адвокати Коломойського дали пресконференцію, на якій розповіли деталі щодо кожної справи проти підзахисного.

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