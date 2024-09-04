Коломойському відмовили в участі у своїй пресконференції — адвокат

На пресконференції були присутні лише два адвокати Коломойського.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який уже рік перебуває в СІЗО, мав бути присутній на пресконференції 4 вересня, однак йому відмовили у задоволенні клопотанні про участь.

Про це на прескоференції розповів адвокат Олег Пушкарь.

“Сьогодні він мав бути на пресконференції. Ми декілька діб тому ініціювали клопотання про те, щоб забезпечили участь Ігоря Валерійовича в цьому заході. Ми вчора, десь о 17-й годині отримали повідомлення про те, що відмовлено у задоволенні клопотання про участь у цій пресконференції. Ми вжили всіх заходів, щоб Ігор Валерійович тут був”, — повідомив адвокат.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Коломойський отримав нову підозру — щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський “шляхом не внесення готівкових коштів” вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

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