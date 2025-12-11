- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Коломойський назвав "катастрофою" проведення виборів під час війни
Ігор Коломойський б’є на сполох через небезпеку ідеї проведення виборів під час війни.
Проведення виборів під час війни на вимогу західних партнерів може стати катастрофою для України.
Про це заявив бізнесмен Ігор Коломойський у розмові з журналістами під час засідання Печерського райсуду сьогодні, 11 грудня, передає ТСН.ua.
«Якщо в результаті мирних перемовин нас змушують провести вибори під час війни — то це катастрофа. Не можна проводити вибори під час війни. Вибори всередині воюючої країни — це катастрофа. Призеденту треба зібратися. Так, в нього складна ситуація, але треба зібратися і надалі відстоювати інтереси країни», — зазначив Ігор Коломойський.
Нагадаємо, 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».
Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів, і звернувся до США та європейських партнерів з проханням гарантувати безпеку для їхнього проведення. Також Зеленський заявив, що очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.
Вчора, 10 грудня, Трамп знову заявив, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.