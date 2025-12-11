Коломойський назвав "катастрофою" проведення виборів під час війни

Ігор Коломойський / © ТСН

Проведення виборів під час війни на вимогу західних партнерів може стати катастрофою для України.

Про це заявив бізнесмен Ігор Коломойський у розмові з журналістами під час засідання Печерського райсуду сьогодні, 11 грудня, передає ТСН.ua.

«Якщо в результаті мирних перемовин нас змушують провести вибори під час війни — то це катастрофа. Не можна проводити вибори під час війни. Вибори всередині воюючої країни — це катастрофа. Призеденту треба зібратися. Так, в нього складна ситуація, але треба зібратися і надалі відстоювати інтереси країни», — зазначив Ігор Коломойський.

Нагадаємо, 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».

Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів, і звернувся до США та європейських партнерів з проханням гарантувати безпеку для їхнього проведення. Також Зеленський заявив, що очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.

Вчора, 10 грудня, Трамп знову заявив, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.