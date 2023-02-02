"Колосальні сили": Маломуж оцінив, яка ймовірність, що росіяни знову підуть на Київ

Ексрозвідник певен, що за 2-3 тижні Росія не збере достатню кількість сил для наступу на українську столицю.

Наразі сценарій повномасштабного вторгнення окупантів на всій лінії фронті, кордону з РФ та Білоруссю малоймовірний.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Я думаю, що на даний момент цей варіант малоймовірний, але ми не повинні його виключати. Потрібно всі сценарії пропрацьовувати. Те, що за 2-3 тижні РФ рушить таким величезним напрямком на всю територію нашої держави, зокрема Київ, нереально", – заявив Маломуж.

Скільки потрібно військ Росії для повномасштабного наступу

За його словами, для наступальної операції окупантам треба мінімум 300 тис. військ – щоб зайти з Білорусі або з інших регіонів.

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"А далі великі території потрібно з боями пройти – 300-500-700 км. Ми готові. Особливо зі сторони Білорусі. Якщо раніше вони там спокійно пройшли, то тепер у нас там потужний захист – мінно-загороджувальні системи, потужна техніка, артилерія. Якщо будуть якісь підготові заходи, ми готові завдати контрудари і потужні удари, якщо вони вступлять на територію нашої держави", – сказав Маломуж.

Військовий пояснив, що для повномасштабного наступу на всій лінії фронту, а також з території Білорусі та північно-східного напрямку Росії треба колосальні сили – тисячі танків, ракетних систем, мільйони боєприпасів, що РФ сьогодні не має.

"Вона намагається готуватися. І навіть у них є перспектива глобального розширення збройних сил до 2026 року. Але це не місяці і не пів року", – пояснив він.

Білоруси не готові воювати

На думку ексрозвідника, білоруси не готові самі, особливо їхня армія, яка може або не виконати завдання, або навіть повернутися проти росіян. Тому є ризики і для Лукашенка, і для РФ.

"Я думаю, що вони не ризикнуть йти таким шляхом. Тим більше, що ми їх бачимо. Як тільки прийшли потяги з РФ до Білорусі – ми бачимо, скільки їх, де вони розмістилися, як відбувається підготовка тощо", – вважає екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Де ворог все ж може наступати

На думку Маломужа, за пів року окупанти на Південному та Східному напрямках будуть намагатися потужно посилити свої підрозділи.

"Чим швидше ми отримаємо необхідне озброєння, техніку та боєприпаси, це передумова знищити противника, коли він ще не накопичив сил для другого глобального наступу. Ми повинні до того, як РФ підготує основні сили, потужно їх знищити і розпочати контрнаступальну операцію", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Путін наказав захопити всю територію Донецької та Луганської областей до березня 2023-го.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна "дуже потужно" готується до нового наступу Росії.

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