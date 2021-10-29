"Колосальної національної травми можна уникнути за допомогою вакцинації": Булавінова пояснила, чому так важливо зробити щеплення

Також потрібно потурбуватися, щоб у чергах на вакцинацію літня людина зберігала дистанцію.

Лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова закликала всіх акушерів-гінекологів та сімейних лікарів вмовляти кожну вагітну вакцинуватися на будь-якому терміні вагітності.

Про це йшлося у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Майбутнє України — це діти. Міністерство ухвалило рішення вакцинувати дітей від 12 років. Суспільство розкололося — хтось хоче вакцинувати, хтось ні. Мова не йде про примусову вакцинацію, дітей будуть пропускати куди завгодно і без цього, але ті батьки, які хочуть захистити своїх дітей, і діти (оскільки 12 років це вже “дорослі” люди, які сидять у соцмережах і мають свою думку), мають таку можливість", - зауважила вона.

"Про смерті люди між собою говорять мало, вони настільки травмовані, коли помирає хтось із родичів - тим, як це все було, як госпіталізували, як не можна було спілкуватися в лікарні, як вони втратили близьку людину. Це колосальна травма, яку можна уникнути вакцинацією. Коли хворіла я, вакцини в країні не було, але тепер вона є і цієї колосальної національної травми можна уникнути за допомогою вакцинації", - підкреслила експертка.

Також вона висловила своє ставлення до використання антибіотиків.

"Ми обговорюємо героїзм наших колег і я схиляюся перед їхнім героїзмом. Водночас цифри смертності викликають у мене деякі сумніви в тому, що ми робимо все правильно. І я хочу ще раз закликати всіх колег до особистої відповідальності на ввіреній їм медичній території - припинити негайно призначення антибіотиків пацієнтам, призначення гормонів не тоді, коли це потрібно, тому що ви цим доводите пацієнта до такого стану, при якому він потрапляє в стаціонар, де його дуже складно врятувати, в той час, як ви могли б ним займатися на первинній допомозі інакше. Хочу закликати колег, які працюють в стаціонарах, негайно припинити призначення антибіотиків, це убиває пацієнта. Те саме з крапельницями та іншими бездоказовими препаратами. Я знаю, що це відбувається, часто управлінець розуміє, що робити цього не потрібно, але не хоче сваритися з персоналом. За це ми платимо дуже велику ціну.

Ще раз хочу повторити — КТ не є підставою для госпіталізації чи не госпіталізації і хочу сказати, що ПЛР і швидкий тест абсолютно еквівалентні і не потрібно чекати чогось іншого, щоб госпіталізувати пацієнта. Його все одно треба госпіталізувати, якщо падає сатурація", - додала Булавінова.

Свою думку вона зауважила і про вакцинацію людей похилого віку.

"Кожен на ввіреній території може зробити те, що від нього залежить Вакцина є. Ми всі виросли в культурі наших бабусь та дідусів. Якщо зараз люди не встануть і не відведуть своїх дідусів та бабусь на вакцинацію і не проведуть її безпечно, їхні діти та внуки ніколи не дізнаються, яке це життя з бабусею та дідусем. Це національна травма. Потрібно потурбуватися, щоб у чергах літня людина зберігала дистанцію. Єдине прохання до міністра — щоб усі центри вакцинації дотримувалися цих правил. Поставте туди людину, яка буде слідкувати за дотриманням дистанції. І маска повинна бути обов’язково на рот і на ніс... Невакциновані бабусі та дідусі помирають у великій кількості. Потурбуйтеся про них", - резюмувала лікарка-інфекціоністка.

Читайте також:

В Україні померло 70 породіль з COVID: Булавінова закликає вагітних щеплюватися Pfizer

Промова Катерини Булавінової: "Потурбуйтеся про невакциноване населення"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання