Колотили "диво-ліки" у відрі: в Україні продавали сфасильфіковані таблетки та гелі

Поліцейські викрили шахраїв, які ошукували українців, що мають проблеми зі здоров'ям. Колцентр організували у Житомирі та розповсюджували "диво-препарати".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Як діяла схема із продажу "ліків"

Правоохоронці затримали 23-річного киянина – підозрюваного в організації шахрайської схеми з продажу контрафактних ліків. У ємності, схожій на цинкове відро, шахраї колотили гелі, які начебто мали допомогти від болі у суглобах.

Як виготовляли "ліки"

Пропонували так звані "чудодійні ліки" у соцмережах та на платформах в інтернеті, розповідає слідча. Продавали товар через колцентр у Житомирі.

"Працівники колцентру, які представлялися медиками казали нашим потерпілим, що даний препарат їм допоможе та покращить стан їхнього здоров'я", - каже старша слідча Нацполіції Житомирщини Ірина Титаренко.

Препарати обіцяли зцілення від від болю у суглобах та гіпертонічної хвороби. Одна із постраждалих Марія Зіновчук каже, що ліки замовила, проте їх не спробувала.

Марія Зіновчук

А от 72-річна Клавдія і гелем мазалася, і пігулки пила. Витратила понад 3 тисячі гривень. Каже, продавці обіцяли, що покращиться здоров'я.

"Що лікують, що багато людей брали, всім помагає все. Я нею втирала-втирала, але нічого воно мені нічого не помогло. Вони знов мені телефонують: ще в нас є таблетки, це треба в поєднанні, це дуже помагає", - каже Клавдія.

Затримання підозрюваного

Медики пояснили наслідки через вживання таких "ліків"

Лікарка житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Перчик каже, що використання фальсифікатів щонайменше могло призвести до алергії і навіть анафілактичного шоку. Медикиня зазначає, що непередбачувані наслідки може викликати і самовільне лікування гіпертонічної хвороби.

"Ми можемо викликати неконтрольоване підвищення артеріального тиску, що можна далі призвести до судинних так званих аварій, тобто це - інсульт, інфаркт, ускладнення серцево-судинної діяльності", - каже Галина Перчик.

Чим були нашпиговані пігулки, які продавали псевдомедики, наразі встановлюють експерти. 23-річному киянину оголосили підозру у шахрайстві. За організацію бізнесу йому загрожує 12 років за гратами.

Наразі до поліції звернулися 11 потерпілих. Та копи певні, їх значно більше.

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