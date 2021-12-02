Колумбія потерпає від наслідків руйнівного паводку, що спричинили дощі

Від вулиць лишилися одні руїни, а повсюди розкидані розтрощені авта.
Вулиці у потоках багна та автівки перетворені на брухт - Колумбія не може оговтатися від потужних паводків.
Про це йдеться в ТСН.
Дощі пронеслися країною днями, й устигли накоїти чималого лиха. Потоки брудної води у буквальному сенсі зносили усе на своєму шляху, навіть великі автобуси не могли встояти перед тиском води. Тепер від вулиць лишилися одні руїни, а повсюди розкидані розтрощені авта.
Через стихію постраждали щонайменше 7 людей, а близько 8 десятків будинків знищені.
Із відновленням майна обіцяє допомогти місцева влада.
Читайте також:
В Україні синоптики попередили про снігопади: де зіпсується погода
Наслідки негоди: майже тиждень понад 30 тисяч людей на півночі Англії та Шотландії сидять без світла
Волонтери встановили у Харкові перший в Україні річковий сміттєвий капкан