Колумбія потерпає від наслідків руйнівного паводку, що спричинили дощі

Колумбія потерпає від наслідків руйнівного паводку, що спричинили дощі

Від вулиць лишилися одні руїни, а повсюди розкидані розтрощені авта.

Вулиці у потоках багна та автівки перетворені на брухт - Колумбія не може оговтатися від потужних паводків.

Про це йдеться в ТСН.

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Дощі пронеслися країною днями, й устигли накоїти чималого лиха. Потоки брудної води у буквальному сенсі зносили усе на своєму шляху, навіть великі автобуси не могли встояти перед тиском води. Тепер від вулиць лишилися одні руїни, а повсюди розкидані розтрощені авта.

Через стихію постраждали щонайменше 7 людей, а близько 8 десятків будинків знищені.

Із відновленням майна обіцяє допомогти місцева влада.

Новини світу: Колумбія не може оговтатися від потужних паводків

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