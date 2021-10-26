Колумбійський наркобарон на прізвисько Отоніель: хто він і як уникав покарання

Колумбійський наркобарон на прізвисько Отоніель: хто він і як уникав покарання

Він є керівником найбільшої у країні кримінальної організації Clan del Golfo (“Клан Затоки”), яка контролює близько 50% поставок колумбійського кокаїну.

У силовій операції із затримання наркобарона Дайрі Антоніо Усаги, відомого також під прізвиськами Отоніель, Маурісіо і Мао брали участь 500 поліціянтів і 22 вертольоти. Один співробітник поліції загинув.

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"Це найбільший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті", — заявив президент Колумбії Іван Дуке у своєму відеозверненні. За його словами, затримання Усаги можна порівняти лише з затриманням знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара у 1990-х.

Хто такий Дайрі Антоніо Усаги

50-річний Усаги (Отоніель і Мао) в минулому брав участь в бойових діях проти уряду на стороні ліворадикального повстанського угруповання "Армія національного звільнення" (ELN). Пізніше наркобарон змінив свою позицію і перейшов до праворадикальної організації "Об'єднані сили самооборони Колумбії" (AUC). Це була парамілітарна наркоторгівельна банда, колишні учасники якої і складають ядро Clan del Golfo, куди входить від 1200 до 1800 осіб.

Коли AUC у 2005 році розформувався, Усаги почав працювати на наркобарона Даніеля Рендона Еррера, відомого як Дон Маріо, — керівника відомого нині “Клану Перської затоки”.

Сімейний бізнес

Отоніель очолив наркоторгівельну банду після того, як його попереднього лідера — рідного брата Усаги — вбили представники поліції під час рейду на його новорічну вечірку 1 січня 2012 року.

Проте Отоніель продовжував працювати не сам. Його партнерка, Бланка Сенобія Мадрид Бенджумеа, відповідала за фінанси банди, допоки в лютому 2015-го її не схопили правоохоронці.

Його племінник, Харлісон Усаги, відповідав за маршрути наркотрафіку на північ до Центральної Америки й підтримував зв’язок з мексиканськими наркокартелями, поки його так само не схопили в лютому 2015-го.

Варто зазначити, що з того ж таки 2015-го року розпочалась масштабна і дорога операція з захоплення наркобарона. Так, за свідченнями джерел, пов’язаних з відслідковуванням наркоторговця, 225 000 доларів було витрачено на те, щоб вистежити Отоніеля за перші 25 днів полювання. Під час операції було вилучено десятки тонн кокаїну, знищено низку посівів коки та лабораторій, які перетворювали листя на наркотики.

За останні роки сили безпеки захопили в полон близько 6700 членів угруповання. Внаслідок цього клан знизив свою чисельність, а його провідні представники були змушені ховатися у віддалених регіонах джунглів.

Як Отоніелю вдавалось уникати покарання

Дивовижна здатність Отоніеля ухилятися від сил безпеки частково пояснюється тісними зв’язками його родини з регіоном. Отоніель народився в Урабі і знає цей регіон як свої п’ять пальців.

До того ж через погрози та залякування він отримав майже повний контроль над місцевою громадою. Тому силовикам було важко завоювати довіру людей на цій території.

Більше того, Отоніель використовує різноманітні прийоми, щоб ухилитися від поліції. Так, він навчив кількох собак, аби ті попереджали його про будь-кого, хто наближається до його схованок.

Кілька років тому поліції вдалося зловити одного зі сторожових собак наркоторговця. Правоохоронці навчили пса переслідувати іншу собаку Отоніеля.

Ото, як поліція називала свого помічника, був добре знайомий із запахом свого колишнього господаря, тому став у пригоді правоохоронцям, які відстежували наркоторговця.

Крім того, Отоніель користується ортопедичними матрацами, оскільки грижа міжхребцевого диска викликає біль у спині. Кілька разів поліція знаходила такі матраци у колишніх схованках Усаги, що допомагало виявити маршрут пересування наркоторговця.

Масштаби угруповання

Сили безпеки Колумбії назвали банду найпотужнішою злочинною організацією в країні, тоді як влада США описує її як «важкоозброєну і надзвичайно жорстоку».

Угрупування, яке діє в багатьох провінціях і має широкі міжнародні зв’язки, займається контрабандою наркотиків, торгівлею людьми, незаконним видобутком золота і насиллям.

Вважається, що воно налічує близько 1800 озброєних членів, які в основному набрані з ультраправих воєнізованих формувань. Представників банди раніше заарештували в Аргентині, Бразилії, Гондурасі, Перу та Іспанії.

Угруповання контролює багато маршрутів, які використовуються для контрабанди наркотиків з Колумбії до США і навіть у Росію. Крім того, угруповання Clan del Golfo співпрацює з найбільшим мексиканським наркокартелем Sinaloa.

Його в кінці 80-х років минулого століття заснував Хоакін Гусман, який з 2016 року перебуває у в’язниці штату Колорадо. За оцінками американського Управління боротьби з наркотиками (США), Сіналоа є фактичним монополістом на ринку героїну в США. Крім того, цей мексиканський картель торгує наркотиками в 60 відсотках країн світу — у Західній Африці, Європі, а також в Росії, Індії та Китаї — країнах, в яких також продають наркотики з Афганістану. Тобто групи, які повинні конкурувати, об'єднуються, щоб збільшити прибуток, а як наслідок — політичний вплив.

Ще у 2009 році США висунули обвинувачення Отоніелю. Після того “за його голову” штати запропонували нагороду в 5 млн доларів, влада Колумбії додали до цієї суми ще 800 тисяч доларів. Наркоторговця звинуватили в імпорті щонайменше 73 метричних тонн кокаїну в країну в період з 2003 по 2014 рік.

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