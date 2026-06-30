«Коли батька пхали до буса, він кричав, що дитину нікому забрати з садочка»: директорка благає врятувати 5-річну Віолу

Директорка садочка Наталія Євтушенко розповіла, як дитина відреагувала на відсутність батька. Фото директорки: скріншот з відео Свої. кривий Ріг. Колаж ТСН.ua / © ТСН

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У Кривому Розі на Дніпропетропетровщині сталася історія, яка за лічені години набула резонансу — після того, як на одній з вулиць представники ТЦК мобілізували 34-річного Кирила Бронова, який їхав у дитячий садочок №125 забирати 5-річну доньку, дитину, яку охопила істерика, тимчасово забрати до себе була вимушена директорка цього дошкільного закладу Наталія Євтушенко.

ТСН.ua з’ясував подробиці цього випадку.

Керівниця садочка не стримуючи сліз під час спілкування, розповіла в коментарі для ТСН.ua про наступне: «Вчора, після всього, що сталося, я забрала дитину тимчасово до себе, написала відповідну заяву про те, що беру на себе відповідальність. Що саме сталося? Його мобілізували прямо на вулиці, кинули на асфальт. Мені в садочок привезли тільки футболку цього чоловіка, розірвану на шматки. Привезла людина, яка знала Кирила. Мене повідомили, що батько не прийде за дитиною. Коли батька дівчинки заштовхували до буса, він кричав, що у нього дитина в садочку, вигукував її ім’я та прізвище — Бронова Віола, кричав, що дитину нікому забрати, що її ніхто не забере… Кричав, що рішення суду лежить в машині, кричав, що хоче його показати. Хлопець, який це почув на вулиці — він приніс футболку до садочка та повідомив про те, що сталося… Кирило у той момент їхав саме забирати дитину…»

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Після цього, за словами Наталії Євтушенко, вона вирішила рятувати дитину як могла.

«Коли я приїхала до ТЦК, дитина спитала у мене про те, де тато. Я відповіла їй, що йому треба підписати документ. Вона почала плакати та кричати: «Де мій тато!» Я подзвонила до ТЦК і спитала про те, що мені казати дитині. Там мені нічого не відповіли. Навіть не сказали, чи тут її батько», — каже вона.

«Я привезла дитину до себе додому, покупала, нагодувала та вклала спати. До 10 ранку 30 червня у мене було зобов’язання прийти до соцслужби та показати, у якому стані дитина. Вчора у мене запитали про те, чи готова я взяти відповідальність за дитину в подальшому. Я відповіла, що так, поки не вирішиться ситуація з її татом».

Далі, за її словами, ситуація розгорталась так: «Сьогодні вранці, 30 червня, приїхав дідусь цієї дівчинки, тобто батько її батька, подякував мені за мої дії, за те, що я забрала вчора дитину. Станом на зараз дитина перебуває з дідусем, але попрохала, щоб я приїхала її навідати. Я буду робити все, щоб їй повернули батька. Я пообіцяла, що буду постійно навідувати та контролювати дії тих людей, які мають відношення до неї».

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До мобілізації батько виховував дитину сам: що відомо про родину

«Дитина три роки росте без мами і не спілкується з нею, не знає «хто ця тьотя». Про матір дівчинки відомо, що вона також залишила дитину від іншого шлюбу та виїхала за кордон. Дідусь дівчинки не спілкувався з батьком, але після цієї ситуації ситуація змінилася. Дідусь зацікавлений, щоб дитину віддали батькові, тому як мати дівчинки кинула її та поїхала. Я знаю, що дитину виховував тільки тато. Мати не позбавлена батьківських прав, є тільки рішення суду про те, що місце проживання дитини — з батьком», — розповіла нам Наталія Євтушенко.

Та продовжила, що за її даними Кирило двічі подавав документи на відстрочку, але йому відмовили. «Але сьогодні він повинен був звертатись до суду щодо позбавлення матері дівчинки батьківських прав. Я всіх прошу повернути дитині батька. Цю дівчинку кинула мати, тепер забрали тата. Тепер прийде якась чужа тітка і скаже, що вона її мати. У дитини буде психологічна травма. Я дуже всіх прошу», — емоційно розповіла Наталія Євтушенко.

Позиція ТЦК

ТСН.ua звернувся до Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, щоб дізнатись позицію його керівництва щодо цієї ситуації. У цьому ТЦК відповіли, що не виключають того, що офіційна позиція з’явиться на офіційній сторінці у соцмережі та запропонували нам надіслати інформаційний запит з питаннями. ТСН.ua надіслав такий запит, відповіді на який будуть опубліковані після їхнього отримання.

Мобілізацію чоловіка вимагає перевірити Лубінець

Про цю ситуацію висловився і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову. І зараз суспільство ставить запитання — не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано? Чи всі обставини були побачені? Я вже доручив моєму Представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі обставини цієї ситуації. Регіональна команда вже направила офіційні запити до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад», — повідомив Дмитро Лубінець.

Він вимагає перевірити законність мобілізації батька та обставини, за яких 5-річна дитина залишилась без батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як у Кривому Розі мобілізували батька, а син потрапив до інтернату. Після мобілізації батька 14-річний підліток з Кривого Рогу зателефонував до поліції, опинився у дитячому притулку, а згодом попросився до чужої родини — щемливі подробиці.

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