Аналітики назвали умови, які зможуть наблизити закінчення війни в Україні / © ТСН

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Війна в Україні може кардинально зменшити свою інтенсивність за низки умов, які у перспективі є досяжними — про це, враховуючи нинішні реалії на фронті та у повітряній війні, в коментарі для ТСН.ua розповіли військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак та політолог Володимир Фесенко.

«Давайте подивимось і оцінимо те, у чому у росіян є станом на зараз перевага над нами. Чи є перевага на фронті? Немає. Чи є перевага у політиці, на світовій арені? Теж немає. У них є дві домінуючі позиції, яким складно протистояти — це повітряна перевага. Велика кількість реактивних дронів та балістичних ракет. Навіть не крилатих. Якщо Україні вдасться «винести» або нейтралізувати ці позиції, то це буде означати, що відбудеться зменшення інтенсивності війни. Якщо ми зможемо знайти виробництво російських реактивних двигунів та знищити його, якщо те саме зробимо із виробництвом російських ракет, то ситуація для нас покращиться», — каже Іван Ступак.

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При цьому він зауважує, що, наприклад, виробництво ракет у Росії — це мережа підприємств, які виготовляють різні комплектуючі.

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«Сили оборони України працюють над тим, щоб знайти тонке місце у їхньому виробництві», — каже аналітик та припускає, що повітряна перевага — це єдине, що залишилося у путінської армії наприкінці п’ятого року повномасштабного вторгнення.

Війна в Україні: умови, за яких вона має високі шанси закінчитись

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко, враховуючи реалії, не виключає, що суттєво сповільнити війну в Україні зможе один із нижчезазначених чинників:

«Можуть статися події, які, можливо, не відразу, але суттєво можуть вплинути на готовність Росії почати більш предметні мирні переговори. Наприклад, щось станеться з нинішнім російським лідером. Є прогнози, що до влади у такому разі може прийти більш раціональна прагматична людина, як це було після смерті Сталіна. Ця обставина суто теоретична і поки фантазійна, але все можливо», — каже політолог.

Та продовжує: «Якщо ж говорити не про події, а процеси, то у разі зміни підходів американців до мирних переговорів це можна назвати дуже важливим чинником. Станом на сьогодні одна з головних проблем у переговорному процесі є те, що американці готові йти на поступки росіянам, віддають їм переговорну ініціативу. Зокрема у питаннях безпеки в Європі. Саме ця поступливість, підхід, згідно якого треба домовлятися на російських умовах — це принципова помилка, яка заводить переговори у глухий кут. Якщо американці змінять переговорні підходи, а у них це бувало декілька разів, якщо вони побачать, що очільник Росії Володимир Путін взагалі не хоче домовлятися, тоді можуть посилити тиск на РФ, можуть поставити питання руба: або ми домовляємось і давайте починати переговори про секторальне, поетапне припинення вогню або все це втрачає сенс. І тоді переговори про припинення війни та бізнес ставляться на паузу. Я думаю, що це може вплинути».

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На переконання Фесенка, для Путіна дуже важливий президент США Дональд Трамп.

«Він, Путін, хоче з ним домовлятися, хоче продовжувати переговорну гру. Тому навіть суто політично американці можуть впливати на Росію, навіть без посилення санкцій. Головна причина того, чому росіяни зараз беруть участь у переговорах — заради американців. На мій погляд, це — найбільш реалістичний сценарій. Але він залежить від США».

Разом з цим політолог зауважує, що є і наступна обставина, яка, на жаль, може спрацювати не відразу, а поступово.

«Це відновлення паритету у повітряній війні. Це важливо у стратегічному вимірі. На фронті паритет є, одна передумова є. Ми не знаємо точно, наскільки Путін адекватно сприймає військову ситуацію. Можливо, дійсно живе в ілюзіях, що Росія перемагає на всіх фронтах, але все ж таки більш-менш рівновага на фронті є. Це чудово знають і в РФ. А ось у повітряній війні у росіян є перевага. Якщо нам вдасться, можливо, не відразу, як мінімум зменшити цю перевагу через збиття російських ракет, якщо ми збільшимо відсоток збиття російських реактивних дронів та уражень російських НПЗ, чим більше буде втрат у росіян, тим більше у них буде розуміння того, що треба починати переговори. Цей чинник зараз не є визначальним, але він теж може спрацювати для початку реальних мирних переговорів», — каже Фесенко.

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Війна в Україні: що ще може її зупинити

За словами Фесенка, в Україні є популярною думка, що Путін — це вічна війна і він схиблений на ній.

«Насправді, ситуація складніша. Путін дійсно схиблений на війні проти України. Але я б сказав, що не абсолютно. У нього є прояви раціональності. Він казав, що хоче діалогу з Європою, хоче, щоб його визнали, щоб з ним домовлялися. Проблема у тому, що його позиція дуже суперечлива — він проявляє агресію, тисне, але не закриває переговорний шлях. І тут є чинник, який може спрацювати, але для цього потрібні гарні виконавці. Досвід свідчить, що можна впливати на таких лідерів. Шанси не високі, але головне визначити правильну стратегію і тактику: демонструвати Росії готовність домовлятися, але жорстко і принципово. Готові не до виконання російських ультиматумів, а до переговорів, коли Росія до них буде готова. Чому помиляються американці? Вони йдуть на поступки, а росіяни це сприймають як слабкість та відповідно посилюють тиск. Росіяни висувають ще більше ультиматумів. Якщо росіяни будуть бачити жорсткість та одночасну сильну позицію з боку США, Європи та України, тоді це може поступово, не відразу, спрацювати», — каже політексперт.

Резюмуючи, Фесенко зауважує, що, на його думку, у Путіна багато комплексів: «Сьогодні обговорюють мемуари колишнього президента США Джозефа Байдена, який порівнює Путіна з ображеним підлітком. Насправді це дуже точна характеристика. Він, Путін, поводиться як підліток, котрий намагається звернути на себе увагу. Це спрощене порівняння. Через свою агресію він хоче звернути на себе увагу, хоче, щоб його поважали. Але в даному випадку потрібно не демонструвати Путіну слабкості. Тут скоріше йдеться не про травми дитинства Путіна, а про досвід дитинства. Це його психологія «пітерського підворіття», де домінує право сили, тому у нього є необхідність демонструвати силу. Але переговори та домовленості для нього теж мають значення і в цю гру з ним треба грати».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Кім дав прогноз щодо завершення війни в Україні. На думку міністра, кінець війни можливий лише після проходження найважчого етапу протистояння.







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