Коли і як закінчиться війна в Україні: Жданов розповів, до чого може призвести "план Трампа"

Дональд Трамп, Олег Жданов / © ТСН

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Для обговорення мирного врегулювання війни 23 квітня у Лондоні зустрінуться представники України, США, Великої Британії і Франції. На зустрічі від України очікують відповідь на мирні пропозиції США.

В ЗМІ періодично зʼявляються умови цього «мирного плану» Трампа, водночас офіційно пункти не коментували. За інформацією Bloomberg, американські пропозиції передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року, неприєднання України до НАТО та інше.

Які умови пропонує США, на які компроміси може піти Україна та які сценарії завершення війни з Росією — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Які сценарії завершення війни в Україні

Олег Жданов наголошує: «мирний план Трампа» не містить жодних гарантій безпеки для України.

«Фактично, на сьогоднішній день план Трампа повертає нас в 2015-й рік. От зараз ми десь в лютому 2015-го року. Це заморозка конфлікта, по перше. По-друге, нібито визнання знання Криму російською територією, про яке пишуть ЗМІ, це катастрофа не тільки для нас, це може призвести до цілого каскаду воєн стосовно переділу територій. Справа в тому, що проблеми з територіями є фактично в кожній країні. Принаймні в Європі всюду є претензії стосовно території. І жодних гарантій. Це буде просто заморозка конфлікту по лінії зіткнення», — каже експерт.

Він звертає увагу на те, як Путін використав так зване «перемир’я». Росія оголошує його тоді, за словами Жданова, коли їй це потрібно, водночас не дотримується його.

«І ми маємо на Сумському, Харківському напрямках, і в районі міста Харкова, і в районі Куп’янська, і в районі Лимана, підготовку російських військ до початку наступальних дій. Замість того ж самого „перемир’я“. На Покровському напрямку вони підійшли впритул до наших позицій і почали обладнувати свої позиції під білим прапором, що у них начебто перемир’я. А у нас наказ не стріляти. Путін не зупиниться. Мета війни яка? Знищення України як держави, знищення українців як нації, „денацифікація“. Путін це сказав чітко і ясно. Поки мета війни не досягнута, то війна не закінчиться», — вважає Олег Жданов.

За його словами, Сполучені Штати, зокрема президент Дональд Трамп, не спроможний поставити жорсткі умови Путіну.

«Знаєте, як кажуть: такі друзі, що і ворогів не потрібно. Трамп може там щось попросити у Путіна, але Путін постійно диктує Трампу умови. І Трамп транслює ці умови нам — або персонально, або через своїх призначенців, спецпредставників. Я взагалі дивуюсь, коли хтось ще сподівається, що США почнуть нам надавати зброю. У нас тільки Європа залишилась. Ми і Європа. І от тепер буде реальна війна на виснаження. Європа може її потягнути», — каже експерт.

Коли закінчиться війна в Україні

У 2025-му році в Україні ще будуть тривати бойові дії, вважає Олег Жданов.

«Трампу немає що сказати. Він за що не взявся — нічого не виконав. Я розумію, що він хоче 30 квітня вийти і сказати: „Я зупинив війну. Бачите, я 100 днів займався цією війною“. А з такими умовами, що далі? Вічна війна? Чекати наступного наступу російських військ через два-три роки?» — каже експерт.

Водночас, за його словами, війна в Україні не може тривати нескінченно.

«Справа у тому, що ви Росія теж не мовчить. Вони ж наполягають. І чим сильніше вони наполягають, тим ми більше розуміємо, що у них справи стають дедалі гіршими. Росія вже включила друкарський станок. У них емісія грошей, що призведе до гіперінфляції в країні. Техніка і озброєння — ми уже на констатуємо, що на полі бою зараз нова хвиля — мотоцикли, а броні доволі мало. Нової броні взагалі майже немає, а стара закінчується», — каже Олег Жданов.

Ворог має перевагу у піхоті, однак фронт майже не рухається, а просування незначні.

«Якщо нам дадуть відповідну зброю, то ми і з піхотою впораємося. Фронт фактично стоїть, не рухається. А незначні просування — це крапля в морі від того, чого вони хочуть досягнути, навіть у Луганській, Донецькій області. Я вже не кажу про Херсонську і Запорізьку. Тому Путін і поспішає, бо Росія довго не протримається за таких умов війни», — вважає експерт.

На його думку, до кінця 2025-го року російська армія буде воювати, а далі може початися обвал економіки і фінансової системи в Росії.

«У Трампа є важелі, якими він може натиснути на Путіна. У нього є економічні санкції, що можуть просто поставити Росію на грань обвалу економіки. Те ж відключення SWIFT, заморозка транзакцій, грошей, які вони отримують за російський газ і нафту. Як це було з Іраном 40 років тому. Але Трамп фактично програв цей раунд, тому що з одного боку він не зміг відтягнути Путіна від Китаю. Путін з Китаєм так і залишився в партнерах, у васалах. І це послаблює позиції Трампа в протистоянні з Китаєм. І з іншого боку, я так розумію, це одна з останніх спроб натиснути на Європу і Україну з метою примушення нас до капітуляції», — каже Олег Жданов.

На які компроміси може піти Україна

На його думку, Україна не має визнавати окуповані території російськими.

«Не ми ж напали, не ми ж розв’язали цю війну. Ми втрачаємо території. Ніхто в світі з цивілізованих країн не буде визнавати ці території за Росією. А в Сполучених Штатах є закон, який забороняє їм визнавати анексовані території. В цьому ми не повинні нічим поступатися. Так, може бути ухвалене рішення не військовим, а дипломатичним шляхом. Хоча з Росією, ви ж бачите, домовлятися, поки що це марна справа. Так що тут з нашого боку ніяких компромісів не може і не повинно бути», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп розповів, коли назве деталі «мирної угоди» між РФ і Україною.