Коли може закінчитися війна в Україні: колишній спецпредставник США ошелешив прогнозом

Курт Волкер / © Associated Press

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Повне завершення російсько-української війни наразі є неможливим, проте сценарій припинення вогню вже до кінця поточного року є цілком реалістичним. Такий резонансний прогноз в ексклюзивному коментарі ТСН озвучив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер на полях міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Миру не буде: чому Путін ніколи не визнає суверенітет України

Курт Волкер відверто заявив, що абсолютно не вірить у можливість підписання будь-якої повноцінної та всеосяжної мирної угоди між Російською Федерацією та Україною. На його глибоке переконання, російський диктатор Володимир Путін ні за яких обставин не погодиться на такий розвиток подій, оскільки фундаментальний мирний договір апріорі передбачатиме офіційне та юридичне визнання України як суверенної, незалежної та абсолютно окремої держави. Для ідеології нинішнього Кремля цей варіант є неприйнятним.

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Саме тому всі попередні гучні спроби та дипломатичні зусилля спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера очікувано не дали жодних реальних результатів. Досі Росія лише вміло вдавала глибоку зацікавленість у переговорному процесі, намагаючись ввести в оману міжнародних партнерів України. Насправді ж єдиними чинниками, які здатні чинити реальний і відчутний вплив на позицію Путіна, є регулярні та точні удари по російських енергетичних об’єктах, а також безпосередня важка ситуація на лінії фронту.

Два ключові чинники: коли припиняться бойові дії

Набагато реалістичнішим сценарієм для осяжного майбутнього американський дипломат називає саме локальне або загальне припинення вогню. Проте і цей крок стане можливим виключно за однієї залізобетонної умови — якщо Кремль на власному досвіді гостро відчує критичну меншість та вичерпність своїх фінансових і людських ресурсів.

Поки російське керівництво бачить можливості для ескалації або сподівається на розкол серед союзників України, бойові дії триватимуть.

Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України: «Гроші мають велике значення. Якщо він вважає, що повітряні удари все ще можуть дати результат, він може продовжувати війну. Якщо він вірить, що Захід ослабне або розділиться, якщо дивитися на вибори у Франції чи результати соціологічних опитувань у Великій Британії, він також може вирішити продовжувати війну. Однак якщо він зіткнеться з двома ключовими проблемами — фінансовими ресурсами Кремля та людськими ресурсами, а також усвідомить, що ситуація для Росії надалі лише погіршуватиметься, тоді, на мою думку, припинення вогню можливе навіть уже цього року».

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Таким чином, за оцінкою ексспецпредставника США, доля інтенсивності бойових дій вирішуватиметься найближчими місяцями на перетині економічного виснаження Росії та внутрішньополітичної стійкості країн Заходу. Якщо Україні спільно з партнерами вдасться створити для Кремля ситуацію, за якої кожен наступний день війни приноситиме Москві лише тотальні фінансові збитки та критичні втрати живої сили, Путін буде змушений погодитися на зупинку вогню вже до кінця року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НОВИНИ 14:00 3 червня. ТРАГЕДІЯ на Харківщині! РЕАЛІЇ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! ГЕНСЕК НАТО в КИЄВІ

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