Коли може закінчитися війна в Україні: Жданов назвав рік

Війна в Україні

Якщо взяти найцинічніший розрахунок, Україна зможе воювати з Росією до 2042 року.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«До останнього українця, як іноді люблять казати наші враги — тоді у нас до 2042 року є ресурс. Це, якщо брати людський ресурс і тотальну мобілізацію країни. Розрахунки показують саме таку цифру. Це озвучував колись генерал Буданов в одному з своїх інтерв’ю. Він тоді розказував, що до 2030 року ми можемо на мобілізації частковій, от такій, як зараз, а до 2042 року — це тотальна мобілізація по людському ресурсу», — пояснює військовий експерт.

Втім, війна на виснаження — це не тільки людський ресурс, додає Олег Жданов:

«Людський ресурс визначає боєздатність частини підрозділів і взагалі Сил оборони України. Війна на виснаження — це війна економіки. Якщо дійсно Європа не припинить і не зменшить, а буде збільшувати обсяги нам військової допомоги, то тоді ці цифри, терміни можна переглянути».

Водночас Росія може воювати проти України набагато більше років. Тому отримати перевагу ми можемо лише за допомогою сучасного озброєння від партнерів.

«Якщо тотальна мобілізація, то вони можуть воювати набагато більше. Щодо людського ресурсу ми не зрівнянні з ними, тому що населення як мінімум в 3-4 рази відрізняється на їх користь. І тому цей паритет чи перевагу в війні можуть надати саме сучасні технології, озброєння, якщо нам його будуть надавати», — каже Олег Жданов.

Військовий експерт додав, що руйнація однієї з держав — це невід’ємний процес закінчення війни:

«Пам’ятаєте, 2022 рік — ми задавалися питанням, за що ви (росіяни — ред.) нас вбиваєте? Ми намагалися якось достукатися до совісті чи до розуму росіян. Вони казали: „Щоб ви нас полюбили. Ми вас вбиваємо, щоб ви нас полюбили“. Так от, це і є закінчення війни. Хтось когось повинен вбити. У будь-якому випадку, руйнація держави — це просто невід’ємний процес закінчення війни».

