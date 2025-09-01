Коли помре Путін: які хвороби має диктатор та яку дату смерті йому прогнозують екстрасенси і ШІ

Володимир Путін / © Associated Press

Поки Кремль намагається створити Володимиру Путіну образ всесильного лідера, правда може бути зовсім іншою. Уже багато років у світі ширяться чутки про важкі хвороби очільника Росії та навіть психічні проблеми. Після зустрічі із Трампом Путін викликав нові підозри щодо свого здоров’я — журналісти вказали на кульгаву ходу, яка видала жахливий діагноз.

Чи справді диктатор серйозно хворий, які діагнози йому приписують та які передбачення роблять щодо дати смерті Путіна — розповідає ТСН.ua.

Хвороби Путіна

Путін, мабуть, встановив світовий рекорд за кількістю чуток про власні хвороби, «смерті» та використання двійників. Перші публікації про його проблеми зі здоров’ям з’явилися ще у 2005 році.

Багато діагнозів ґрунтуються на ретельному аналізі публічних виступів та поведінки російського президента.

Хвороба Паркінсона

Так, про дивну поведінку Путіна знову заговорили у серпні 2025 року. Він кульгав під час зустрічі президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля також на мить зупинився, спускаючись сходами свого літака.

72-річний Путін, здавалося, злегка скривився, йдучи червоною доріжкою на зустріч з Трампом, де вони обмінялися привітаннями та рукостисканнями. Про це писала західна преса.

У Мережі з’явилися припущення про те, що Путін може боротися з раком, хворобою Паркінсона або іншими серйозними захворюваннями. Спостерігачі вказували на його опухле обличчя, тремтіння рук і скутість рухів, як ознаки можливого занепаду.

Рак підшлункової залози

Черговий сплеск обговорень можливих хвороб Путіна стався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ЗМІ не лише обговорювали діагнози російського очільника, а я багато пророкували дату його смерті.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у травні 2022 року розповів, що Путін має кілька важких хвороб, одна з яких рак.

«Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, є ще кілька років. Подобається це нам чи ні, але це правда», — казав Буданов в інтерв’ю.

The New York Post раніше також писав, що Путіну нібито діагностували рак підшлункової залози. Джерелом журналісти називали німецького лікаря, який буцімто лікував президента РФ.

Синдром Аспергера

Втім чутки про хвороби Путіна ходять роками. У лютому 2015 року видання USA Today повідомило про дослідження Пентагону 2008 року. Американські експерти дійшли висновку, що Путін може мати ознаки синдрому Аспергера — розладу аутистичного спектра, який впливає на ухвалення рішень. Висновки зробили на основі аналізу відео з його участю.

Нарцисизм і мегаломанія

Ще у 2014 році колишній радник з безпеки президента США Джиммі Картера — Збігнєв Бжезинський порівняв Путіна з Гітлером і Муссоліні, заявивши, що той демонструє «нарцисично-мегаломаніякальні риси».

Журнал The Atlantic також писав, що публічні витівки Путіна (політ на літаку, занурення з аквалангом, поїздки верхи без сорочки) схожі на симптоми серйозного розладу особистості — нарцисизму.

Рак спинного мозку

У січні 2014 року журнал The Week поширив чутки, що Путін може хворіти на рак спинного мозку. Джерелом журналісти назвали «досвідчених експертів». Видання також пов’язувало його «незвичні милосердні вчинки» з бажанням «очистити совість».

Проблеми зі спиною

У 2012 році Путін був змушений скоротити робочий графік та скасувати закордонні поїздки, ймовірно, через травму спини. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко тоді розповів, що той «пошкодив хребет на тренуванні з дзюдо».

Проктологічні проблеми

У 2022 році в Telegram-каналі General SVR з’явилася історія, в якій стверджувалося, що Путіна змушували залишатися в одному положенні протягом тривалого часу під час тривалих зустрічей, спираючись на стіл, сидячи на подушці після перенесеної проктологічної операції. У звіті стверджувалося, що йому потрібна була «спеціальна білизна, яка затримує рідини та запахи».

Минулого року в Мережі обговорювали дивні кадри, на яких сіпалися ноги Путіна під час виступу з трибуни. Це назвали ще одним доказом його поганого здоров’я. Водночас Кремль заперечує всі подібні заяви, а західна розвідка стверджує, що цьому немає жодних вагомих доказів.

Коли помре Путін: прогнози

Путіну неодноразово пророкували дати смерті і що він «ось-ось має відійти». Зокрема, екстрасенси та астрологи заявляли, що це може статися 2025 року.

Зазначимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відомий мольфар Максим Гордєєв каже, що за аналізом енергетики Путіна, він має серйозні проблеми зі здоров’ям. За його словами, це підтверджується не лише зниженням його фізичної активності, але й зовнішніми змінами: опущене обличчя та постійне стискання рук, що свідчить про сильний біль. Тому Путін може померти до кінця 2025 року.

Астрологиня Поліна Павлова вирахувала рік, коли може померти Путін. За її словами, що російський диктатор може померти у віці 72 років.

«Давно писала про те, що 72 роки — це його термін давності. Його дата підходить. Цього року підходить його дата і навіть, якщо він не помре на свій день народження, то це може статись навіть 2025 року. Для астрології найближчим часом — це пів року-рік», — сказала Поліна Павлова.

Водночас екстрасенс з Азербайджану, переможець «Битви екстрасенсів» Сабухі Іманов вважає, що Путін помре 2026 року.

Астролог, хіромант Володимир Бадіян також прогнозував, що «хтось з основних гравців» піде і через це закінчиться війна у 2026 році.

Водночас штучний інтелект Grok спрогнозував ймовірний рік смерті президента РФ Володимира Путіна, спираючись на дані з відкритих джерел. У своїх розрахунках ШІ врахував, що батьки Путіна дожили до 87 та 88 років, і саме цей вік взяв за основу.

Беручи до уваги зовнішній вигляд російського лідера, відсутність підтверджених серйозних хвороб та його спосіб життя, Grok припустив, що Путін може померти у 2037 році, коли йому виповниться 85 років.

Серед факторів, які можуть трохи скоротити його життя порівняно з максимальною генетичною потенцією, штучний інтелект назвав стрес від політичної діяльності та можливі ризики, зокрема спроби замаху на життя.

Раніше ми писали, чи дійсно закінчиться війна в Україні, якщо Путін помре. Український дипломат і останній посол України в Росії до моменту окупації Криму Володимир Єльченко пояснив ситуацію.