Коли потепліє в Україні: синоптики попередили про "пік морозів"

Україна готується до останньої по-справжньому лютої ночі цієї зими. Синоптики прогнозують екстремальне зниження температури, яке подекуди сягне позначки у -23°C.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пік холодів: кому готуватися до -23°C?

Прийдешня ніч стане справжнім іспитом для комунальників та енергетиків. У столиці стовпчики термометрів можуть опуститися до -18°C. Проте найхолодніше буде на півночі та заході країни — там подекуди очікується до -23°C нижче нуля.

На решті території ситуація буде трохи м’якшою, але все одно морозною: від -9°C до -16°C.

Єдиною «оазою тепла» традиційно залишиться Закарпаття. Тут зима вже починає відступати: вночі близько нуля, а вдень повітря прогріється до +1…+6°C.

Відлига вже близько: коли прийде тепло?

За прогнозами Гідрометцентру, терпіти люті морози залишилося недовго. Вже з середини тижня температура почне стрімко підвищуватися на більшості територій України.

Втім, разом із довгоочікуваним теплом прийде і зміна опадів. На зміну снігу прийде:

Мокрий сніг;

Дощі (подекуди).

Попередження для водіїв та пішоходів

Різке коливання температур та опади створять ідеальні умови для виникнення ожеледиці. Дороги та тротуари можуть перетворитися на справжні ковзанки.

«Радимо бути максимально обачними. Водіям слід дотримуватися дистанції та уникати різких маневрів, а пішоходам — обирати взуття з нековзкою підошвою та бути уважними на переходах», — зазначили в гідрометцентрі.

