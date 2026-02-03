Коли прийде весна: бабак Тимко озвучив несподіваний прогноз

Бабак Тимко / © Харківський національний університет імені Каразіна

Харківський бабак навіщував, коли прийде весна, і його прогноз не порадував — раннього тепла не буде. Утім, цьогорічний віщун — новачок. Крім того, на точність передбачення можуть впливати фактори, далекі від природи.

Чому бабак-синоптик тепер працює в режимі «онлайн» та як війна змінила сон гризунів — з’ясовувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Нова зміна: Тимко IV заступає на пост

Цього року на Харківщині — новий віщун! Замість легендарного Тимка III, який пішов на заслужену пенсію, прогноз робив його молодший брат — Тимко IV. Рокіровка відбулася через те, що старший брат не мав потомства, тож почесний пост перейняв молодший представник династії.

Через повномасштабну війну та складні погодні умови Тимко віщує дистанційно. До свого прямого обов’язку бабак підходить сучасно: онлайн та з дотриманням усіх «карантинних правил» природи.

Прогноз: зима не відступає

Рід Тимків прогнозує погоду вже понад десять років. Методика незмінна:

Рання весна: якщо бабак не бачить своєї тіні і спокійно виходить назовні.

Ще 6 тижнів зими: якщо день сонячний, бабак лякається своєї тіні і ховається назад у нору.

Під час цьогорічного віщування Тимко IV свою тінь побачив. А отже, готуватися до тепла ще зарано — зима затримається щонайменше до середини березня.

Війна та стрес: чому бабаки сплять неміцно

Попри впевненість доглядальників, біологи застерігають: на вірність прогнозів нині впливає стрес. Бабаки біологічної станції Каразінського університету живуть у районі, де постійно чути звуки бойових дій.

Тетяна Атамасова, доцент кафедри зоології: «Вони все це чують, на жаль, і через це сплять неміцно. Вони прокидаються дуже часто. Кожне прокидання — це затрати енергії, на які бабак не розрахований. Він має накопичити жир і спати до весни, коли цей ресурс йому знадобиться».

Втім, за словами завідувача біостанції Володимира Грубника, Тимко IV цього сезону спав добре, хоч і в складних умовах — без електрики та в люті морози. Тож фахівці сподіваються, що похибка у віщуванні буде мінімальною.

Чи справдиться прогноз бабака-новачка — дізнаємося вже в середині березня. А поки що українцям радять не ховати теплі речі.

