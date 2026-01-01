ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Коли реально можлива зупинка війни в Україні: Жданов відповів

Коли закінчиться війна в Україні і припиняться бойові дії.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Єдина причина, яка може змусити припинити бойові дії в Україні, це зміна влади в Росії.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, якщо щось станеться у владних кабінетах на Червоній площі, в Кремлі, тоді можна розраховувати на якусь зміну.

«А так, поки що, я дивлюся, що навіть та ж сама „Партія миру“, як її називають Дмитрієі — Ушаков, вони не мають важелі впливу на Путіна. Все одно, виходить Лавров і заявляє, що все залишається, що Україна повинна прийняти всі умови Російської Федерації. Поки не буде зміни влади, там зупинки бойових дій не буде. І друга причина, саме головна — це розгром російської армії на полі бою. Якщо ми почнемо отримувати там перемоги, хоча б на окремих оперативних напрямках, Росія буде перша волати про те, що давайте припиняти вогонь», — каже Олег Жданов.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie