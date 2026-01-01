- Дата публікації
Коли реально можлива зупинка війни в Україні: Жданов відповів
Коли закінчиться війна в Україні і припиняться бойові дії.
Єдина причина, яка може змусити припинити бойові дії в Україні, це зміна влади в Росії.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, якщо щось станеться у владних кабінетах на Червоній площі, в Кремлі, тоді можна розраховувати на якусь зміну.
«А так, поки що, я дивлюся, що навіть та ж сама „Партія миру“, як її називають Дмитрієі — Ушаков, вони не мають важелі впливу на Путіна. Все одно, виходить Лавров і заявляє, що все залишається, що Україна повинна прийняти всі умови Російської Федерації. Поки не буде зміни влади, там зупинки бойових дій не буде. І друга причина, саме головна — це розгром російської армії на полі бою. Якщо ми почнемо отримувати там перемоги, хоча б на окремих оперативних напрямках, Росія буде перша волати про те, що давайте припиняти вогонь», — каже Олег Жданов.