Коли Росія може повторити масований удар: Жданов назвав дату і попередив про зміну тактики Путіна

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці та Харкові. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, у чому була особливість цієї атаки, чому росіяни змінили напрямок головного удару, чи мають вони ще запас ракет і дронів та коли можуть повторити подібний обстріл.

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Чому Росія завдала удару не лише по Києву

За словами Олега Жданова, швидко повторити атаку такого масштабу Росія навряд чи зможе, адже їй потрібен час на накопичення ракет.

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«Думаю, що швидко повторити атаку вони навряд чи вже можуть. Їм потрібен час для накопичення ракет. Ми з вами казали, що це може бути від 10 до 14 діб. Це накопичення ракет для аналогічного повторного удару», — каже Олег Жданов.

Військовий експерт визнає, що більшість аналітиків, зокрема й він сам, очікували головного удару саме по столиці. Однак Росія змінила тактику.

«Як казав китайський мудрець, війна — це мистецтво обману. І в цьому сенсі вони нас обманули та вирішили покрити більшу частину України цими обстрілами. Я думаю, саме через те, що кількість, особливо "Шахедів" і "Гераней", була не така вже й велика, як попередні рази — 300. Не 500, не 700, а 300. І друге — вони вирішили трохи пройтися і по регіонах нашої країни», — пояснює експерт.

Олег Жданов звертає увагу ще на один момент — повідомлення про можливий заліт російської ракети до повітряного простору Польщі.

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«Треба ще розібратися з цим ударом по Польщі, тому що це може бути не випадковий удар, це може бути пробний шар у сенсі реакції країн НАТО на такий заліт крилатої ракети. Кажуть, що це могла бути Х-101. Як вони — проковтнуть чи не проковтнуть такий випад з боку Російської Федерації», — каже він.

У чому була особливість масованої атаки

На думку військового експерта, однією з головних особливостей удару став саме масований ракетний обстріл Києва.

«Особливість була в тому, що Київ отримав груповий ракетний удар. Скоріш за все, це був або ракетний залп, або серія ракет С-400. Тому що дуже швидко і багато — чотири-п’ять ракет прилетіло майже одночасно. А решта вже бомбила інші цілі», — каже Олег Жданов.

Він також не виключає, що російське командування могло врахувати інформацію про посилення української протиповітряної оборони.

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«Можливо, росіяни врахували, що наш президент буквально два дні тому казав, що ми отримуємо терміново партію ракет для Patriot. Можливо, це могло послужити приводом для того, що вони розуміли: хоча половина буде гарантовано збита, тому удар рознесли по всій території України», — пояснює експерт.

Чому Росія використала менше «Шахедів»

Олег Жданов каже, що під час нинішньої атаки Росія застосувала значно менше дронів, ніж під час попередніх масованих нальотів. За його словами, цьому може бути кілька пояснень.

«Я вважаю, що може бути дві версії. Перша — те судно, яке ми потопили в Каспійському морі, могло везти певну партію цих "Шахедів" до Ірану чи "Гераней". Пам’ятаєте, коли була 60-денна війна Ізраїлю і Сполучених Штатів проти Ірану, тоді в арабських країнах збивали ці дрони, а на крилах було написано "Герань". І зверніть увагу, як Іран образився через ушкодження цього судна. Був дипломатичний скандал і вимога відшкодування», — каже експерт.

Друга версія, за словами Жданова, пов’язана зі зміною пріоритетів російського військового виробництва.

«Можлива переорієнтація виробництва, яке раніше займалося "Шахедами", під виробництво реактивних "Гераней-3", "Гераней-4" або мінікрилатої ракети "Бандероль". Для неї вже зробили катапульту, щоб запускати не з повітря, а із землі. Можливо, відбулася переорієнтація на більш ефективні засоби ураження. Бо сьогодні "Шахеди" ми збиваємо з імовірністю близько 90%, а от із реактивними нам боротися набагато важче», — каже він.

Чому під час польоту «Циркона» люди чули вибухи

Під час удару по Дніпропетровській області місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи ще до моменту ураження цілі. Жданов пояснив, що це пов’язано з польотом гіперзвукової ракети.

«Ці вибухи люди чують, коли надзвукова, а в цьому разі гіперзвукова ракета долає черговий звуковий бар’єр. Тому вони загалом безпечні, за винятком можливого страху. Щоб зазнати контузії, треба перебувати дуже близько до цієї ракети», — пояснив експерт.

Він нагадав, що схоже явище українці вже спостерігали під час польотів російських ракет «Кинджал».

«Реактивний літак, коли долає звуковий бар’єр, теж створює такий вибух, що аж вуха закладає. Пам’ятаєте, коли "Кинджали" летіли через Київ, ми також чули такі вибухи», — каже Олег Жданов.

Чи може Росія найближчим часом повторити масований удар

На думку експерта, цього тижня повторити атаку такого масштабу Росія навряд чи зможе.

«Я думаю, що навряд чи вони можуть повторити таку атаку. Меншим обсягом — так. Наприклад, тими ж балістичними ракетами. Якщо підтвердиться інформація, що Росія ось-ось повинна отримати партію північнокорейських ракет КН-23, то такий груповий удар, як по Києву сьогодні або минулого разу, цілком ймовірний у радіусі 500 кілометрів від Брянської та Курської областей», — говорить Олег Жданов.

Він сумнівається, що найближчим часом Росія зможе знову застосувати одночасно стратегічну авіацію, балістичні ракети та понад 300 безпілотників.

«Щоб підняти стратегічну авіацію з крилатими ракетами, використати балістичні ракети і ще 300 з гаком дронів — думаю, найближчим часом вони навряд чи зможуть це повторити», — вважає експерт.

Водночас Олег Жданов радить уважно стежити за переміщенням російської стратегічної авіації.

«Якщо вона найближчі одну-дві доби буде передислоковуватися за Урал, то точно не буде повтору. Якщо ж залишиться на аеродромах "Оленья" та "Энгельс", можливо, вони ще щось нашкрябають для повторного удару, наприклад, у вихідні дні», — каже Олег Жданов.

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