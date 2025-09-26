ТСН у соціальних мережах

Коли Росія може завдати наступного масованого удару: Жданов попередив про атаку

Росія готує масований удар по Україні.

Карина Бондаренко
Військовий експерт Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

На наступний масований ракетно-дроновий удар по Україні можна чекати будь-коли найближчим часовм. Росія, ймовірно, до нього вже готова. Однак, є один нюанс.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Річ у тому, що на 300–400 дронів, я думаю, у них запас є завжди. Або навіть може більше — до 500 дронів. Там 700–800 треба піднакопичити. А так на 300–400, думаю, що точно є у них. Коли вони ухвалять рішення, ми про це неодноразово говорили, тут усе — і політичні, й економічні чинники, і навіть погодні умови впливатимуть. Бо якщо вдарять заморозки, зараз вночі будуть заморозки, то цілком ймовірно, що вони можуть застосувати по об’єктах енергетичної інфраструктури», — каже експерт.

Водночас, за його словами, накопичення останніми днями не відбувається:

«Загалом за останні декілька діб особливо накопичення немає. Вони витрачають 150–170 дронів — майже все, що виробляють. Від останнього масованого удару минуло не так багато часу. Тож тут, може, є якась ще фора, що не завтра чи не сьогодні вночі буде цей масований удар».

