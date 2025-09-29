Коли Росія може завдати наступного удару: Жданов попередив про атаку

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 28 вересня Росія здійснила потужну атаку по Україні. Масований обстріл тривав понад 12 годин. За даними Повітряних сил, армія РФ випустила майже 600 ударних дронів і 48 ракет. Основними напрямками атаки стали Київ та область, а також Запоріжжя, Хмельницька, Сумська та Одеська області.

Внаслідок удару загинуло четверо людей, серед них 12-річна дитина. Після трагедії Білий дім виступив із жорсткою заявою: президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Якою була ця атака, як часто Росія може повторювати подібні обстріли, чого очікувати від ворога восени та чи може Путін відповісти ударом найближчим часом — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, остання російська атака була політичною, водночас мала й воєнні цілі:

«Я б 50 на 50 розділив цей удар. З одного боку, вони показують, що здатні і битимуть доти, доки ми не погодимося на їхні умови капітуляції. Тим більше, що вони від перемовин відмовляються. І як сказав Джей Ді Венс (віцепрезидент США — Ред.), і від двосторонньої, і від тристоронньої зустрічі Росія відмовилася. Тому цей процес, наскільки я розумію, зупинився… Сполучені Штати, на жаль, діють за принципом «баба з возу — кобилі легше», і Трамп давно шукав привід для того, щоб вийти з переговорного процесу. Найімовірніше, вони і знайшли цей привід. Це що стосується політичного складника. Тобто Росія показує, що вони далі тиснутимуть усіма, як казав Путін, «воєнно-технічними засобами».

Водночас що стосується воєнного складника, на думку експерта, масований удар був грамотно побудований. По-перше, він був розтягнутий у часі. По-друге, були сформовані хвилі безпілотників, які випускалися з різних точок.

«І вони заходили групові. Фактично вони формували невеликі групи, які створювали такі собі групові удари по тих чи інших об’єктах. До речі, об’єкти були і військові, і цивільної інфраструктури, зокрема теплові станції, електропідстанції. Але й житлові масиви. Тому що коли три «Шахеди» влучають у район щільної житлової забудови, то це не похибка, яка може виникнути внаслідок роботи системи ППО чи системи радіоелектронної боротьби. Три засоби вогневого ураження в одну точку — це груповий удар. Я маю на увазі Петропавлівську Борщагівку. І вони цими хвилями по декілька разів по тих об’єктах, які їх найбільше цікавили, завдавали ударів», — пояснює Олег Жданов.

Коли Росія може повторити масований удар

Це говорить про те, що російська армія удосконалює тактику завдавання ударів по об’єктах на території України. Це погано для нас, каже експерт.

«Це говорить про те, що вони навчаються, вони ростуть у плануванні та організації бойових дій. А от стосовно можливостей, тут уже виникають певні запитання, тому що на сьогоднішній день у РФ їх не так багато. Ми отримуємо все більше й більше повідомлень, що стан російської економіки не такий уже потужний, як його «малюють» самі росіяни. І ми повертаємося знову назад. Якщо ми раніше казали, по 200–230 дронів РФ виготовляє на добу, то сьогодні — ні. Наразі ми знову повертаємося до розрахунку десь 100–150 дронів», — каже Олег Жданов.

На його думку, повторити в короткий проміжок часу такий самий масований обстріл для Росії буде проблематично: «Тому на наступний ми можемо чекати десь приблизно через 7–10 днів, судячи з попередніх обстрілів».

Чи відповість Путін ударом на заяву Трампа

Стосовно зв’язку масованих ударів і політичних заяв, на думку Олега Жданова, це можливо, але менш ймовірно.

«Більше все ж грає роль військовий складник. Є дрони і ракети — треба завдавати удару. Вони не зволікають, вони його планують і завдають. Немає дронів, ракет — вони накопичують», — пояснює експерт.

За його словами, російська армія точно відповідала б на вогневий удар з нашого боку.

«От коли буде відповідь з нашого боку… Не так, як ми вчора зробили по Бєлгороду. Деякі військові сьогодні виправдовуються, що це був пробний удар для тиску та демонстрації наших можливостей РФ. Але у Кремлі, можливо, навіть не всі будуть знати, що в Бєлгороді вчора настав блекаут, тому що де Бєлгород, а де Москва. Росія розділяється на два основні регіони. Це Москва, Санкт-Петербург і решта РФ. Тому коли буде відповідь по Москві чи Санкт-Петербургу, тоді — так, Росія в межах своїх можливостей може спробувати завдати відповідного удару», — каже Олег Жданов.

Він порівнює Дональда Трампа, який нещодавно також назвав Росію «паперовим тигром», з кулеметом:

«Настільки швидко промовляє ці заяви, що у Росії просто не вистачить вогневих засобів для того, щоб кожного разу завдавати масованого вогневого удару по території України… Там і про «Томагавки» зараз уже веде розмови Пентагон з НАТО стосовно передавання. А ми ж розуміємо, що це може означати, що врешті-решт вони до нас дійдуть».

Олег Жданов додає, що Росія, ймовірно, має недоторканний запас на 200–300 засобів вогневого ураження, який може застосувати по Україні в будь-який час:

«Відповісти на таку політичну заяву захоче Кремль чи не захоче — сказати дуже важко. Ви ж не забувайте, що Путіна ніхто не позбавляв можливості відповідати політично на такі заяви. Зараз можуть знову випустити Медведєва чи Лаврова, і ті скажуть про «радіоактивний попіл» і «весь світ у труху». І Росія 100% відреагує на заяву Трампа. А от вогневий удар, це, на мій погляд, на сьогоднішній день для Росії вже є проблематичним».

Чого очікувати від Росії восени

На думку експерта, російська армія з приходом осені та похолоданням намагатиметься створити перебої з електропостачанням, щоб роздратувати українське суспільство. Водночас РФ не має дуже багато можливостей для цього.

«Річ у тому, що у Росії не так багато вже можливостей, як вона розповідає. І так, вони намагатимуться створити блекаут максимально, щоб роздратувати суспільство, тому що одне з завдань цих ударів — це формування суспільної думки. Якщо наш уряд цим не займається, то цим займаються наші вороги — стосовно примушування нас до капітуляції», — каже Олег Жданов.

За його словами, спосіб протистояння — це не лише підсилення системи ППО і закриття нашого неба:

«Як ви бачите, немає 100% гарантій від жодної зброї. І як би ми там не нарощували ППО, однаково можна створити умови, які дозволять їй подолати цю систему ППО, тому що вона остаточно не захищає, вона прикриває. Її головне завдання — це прикриття об’єктів. Тому відповідь або стримування, противага стосовно стримування — це удар по таких самих об’єктах на території РФ».

Якби сьогодні зранку Москва починала зализувати рани, як ми це робили вчора, і витягати тіла людей з-під завалів, то в Кремлі б задумалися, вважає Олег Жданов.

«І люди в РФ почали б ставити собі питання, а чому нас так бомблять? У Москві об’єктів військово-промислового комплексу та політичних об’єктів набагато більше, ніж у Києві. Балістика стовідсотково долетіла б до Кремля, і якби сьогодні там збирали шестерінки годинника зі Спаської башні по Червоній площі, Росія б задумалася — завдавати наступного удару чи ні», — каже військовий експерт.