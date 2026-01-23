Коли стартує зустріч України, США і Росії в Абу-Дабі: відомий час

Україна, США, Росія / © ТСН

Тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) розпочнеться 23 січня ввечері.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у Офісі президента України.

Зауважимо, тристоронні переговори в Абу-Дабі триватимуть протягом двох днів — 23 та 24 січня.

Зустріч в Абу-Дабі була ініційована Вашингтоном. Це будуть перші тристоронні переговори українських, американських та російських представників.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, очільник фракції «Слуга народу» та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Російську групу представляє начальник ГРУ Ігор Костюков.