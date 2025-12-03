Коли та як може закінчитись війна в Україні: футуролог назвав головні сценарії

Футуролог Андрій Длігач назвав головні можливі сценарії закінчення війни / © ТСН

Завершення війни Росії проти України, скоріш за все буде не плавним, а матиме зовсім інший варіант.

Про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку існуючих ризиків.

«Війни закінчуються дуже по-різному. Є плавні завершення, війни, які «розсмоктуються» в ситуаціях, коли жодна зі сторін не може продовжувати, коли продовження є дорожчим за зупинення війни. Втрати інтенсивності війни можливі при вичерпанні ресурсу. В першу чергу — людського. В історії багато таких війн. 30-річна, 100-річна війни, коли не було високої інтенсивності саме через вичерпання людського ресурсу», — каже Андрій Длігач.

Щодо нинішньої війни Андрій Длігач каже, що не варто тішити себе ілюзіями.

Як може закінчитись війна в Україні

«Сподіватись на те, що це (плавне закінчення — Ред.) станеться в нашому випадку, ми не можемо, тому як мобілізаційний потенціал Росії 25 мільйонів людей. «М’ясні штурми» Росія може вести роками, фінансуючи їх неконвертованими рублями, які вже активно друкуються, золото продається. Таку низькотехнологічну війну, війну низької ефективності Росія спроможна вести ще довго», — аналізує ситуацію футуролог.

Та продовжує: «Але Україна не збирається відповідати на таку війну аналогічно. Україна веде асиметрічну дію, підвищуючи технологізацію, зменшуючи застосуванння людського капіталу. Відповідно, Україна за рахунок технологій вже перетворила лінію фронту на умовну смугу, де людині чи техниці дуже складно вижити. Смуга у 30, подекуди до 70 кілометрів контролюється дронами, далекобійною зброєю, роботизованою технікою. Такі реалії війни».

Коли може закінчитись війна в Україні

На думку Длігача, така війна може тривати довго, в залежності від спроможності фінансувати військове виробництво, розвивати військово-промисловий комплекс, мати інновації.

«Така війна могла б бути виграшною для України та наших союзників, якщо б останні допомогли мати суттєву технологічну перевагу. Але Росії допомагає Китай, інші її союзники. Відповідно, РФ вже не відстає від України в темпах технологізації. Більше того, за рахунок адміністративно-командної економіці, за рахунок спроможностей масштабування Росія подекуди навіть виграє технологічну війну», — каже експерт.

Крім того, він зауважує: «Інша тема — це економічна війна, яку за рахунок наших союзників ми точно могли б давно виграти, якщо б допомога Україні збільшувалась, санкції відносно Росії збільшувались б і дійшли б до рівня абсолютно нищівних. Це могло б зробити так, щоб Росія вже не могла економічно тягнути будь-який формат війни. Але, на жаль, Росія, швидше адаптується до санкцій, ніж вводяться нові прямі чи вторинні. Тому навряд чи буде плавний формат завершення війни. Скоріш — договірний. Таке, що ми називаємо «гнилою угодою».

На яких умовах може закінчитись війна в Україні

За його словами, може статись і така ситуація, в якій і Україна, і Росія будуть змушені підписати угоду, в якій не досягаються компроміси.

«Жодна зі сторін не досягає своєї мети, але робить це підписання під тиском, наприклад, США, що дає можливість протягом півроку-року підготуватись до нової хвилі війни. І той, хто краще підготується — буде мати кращі умови. Війна буде продовжуватись до тих пір, поки існує Росія. Нам годі мріяти, що до деконструкції Росії є шанс на сталий мир», — припускає Длігач.

Мобілізація в Україні: чи можуть її посилити

Про варіанти мобілізації, які влада може теоретично розглядати з огляду на поточну ситуацію, Длігач каже наступне: «Для покращення мобілізації Україні потрібно переходити до вмотивованого призову, до ефективного рекрутингу, основою якого є система бронювання критичного персоналу для бізнеса. Це дасть можливість профінансувати рекрутинг. Це наведення ладу в системі управління військом, надання можливості рекрутам обирати підрозділи. Все це дасть нам можливість перейти від чинної моделі до ефективного рекрутингу. І, звичайно, ротація».

Резюмуючи, експерт додає: «З урахуванням того, що у нас мобілізація майже дорівнює кількості СЗЧ, потрібно не збільшувати мобілізацію в такому форматі, як є на поточний момент. Можливо, варто запропонувати систему повернення із СЗЧ, покращити систему управління, оптимізувати систему використання людського капіталу в Силах оборони. Тобто є внутрішні джерела, які за умов ефективної системи управління можуть бути використані».

