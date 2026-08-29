Коли та як Росія завершить війну в Україні: ШІ приголомшив сценаріями найближчих місяців

Штучний інтелект назвав умови, за яких Росія буде вимушена завершити війну в Україні / © ТСН

Реклама

Війна, яку розв’язала Росія проти України, остаточно повертається «додому» і восени-2026 її вплив для росіян буде відчуватися найбільше, ніж будь-коли від початку цієї агресії — такий висновок та прогноз зробив штучний інтелект.

Відповідаючи на питання ТСН.ua про те, чи відчують росіяни в Росії війна на собі восени-2026, ШІ зазначив, що вже є 4 основних чинники:

Реклама

Колосальні військові видатки створюють дефіцит бюджету та збільшують ціни на споживчі товари та ліки

Удари по НПЗ призводять до локальних дефіцитів палива та зростання цін на бензин

Збої в інфраструктурі: інтенсивна робота РЕБ у відповідь на постійні нальоти БПЛА викликає регулярні відключення мобільного інтернету, навігації та збої в роботі цивільної авіації у глибині країни

Психологічна та соціальна напруга Війна в Україні: скільки спроможна воювати Росія

На це питання ШІ відповідає, використовуючи і висновки військових експертів: «Здатність Росії продовжувати війну визначається не однією конкретною датою, а наявністю трьох критичних ресурсів: військової техніки, єкономіки та людського ресурсу. Більшість військових експертів та західних аналітиків схиляються до того, що запаси радянських озброєнь та накопичений економічний запас наближаються до критичних показників в 2026-2027 роках, хоча це не означає миттєвого завершення боїв».

Реклама

При цьому ШІ зазначає, що він робить ключовий висновок: «Росія не втратить одномоментно здатність воювати, але до кінця 2026 — до початку 2027 вона може втратити здатність вести активні наступальні операції широкого масштабу. В цей період війна з високою імовірністю остаточно трансформується у низькоінтенсивний конфлікт на виснаження або перейде у фазу вимушених переговорів через нездатність поповнювати втрати в техніці».

Чому росіяни вірять Путіну

Відповідаючи на це питання, ШІ першим пунктом називає наступне: «Державні телеканали та підконтрольні медіа роками конструюють безальтернативну картину світу. У неї Путін демонструється як єдиний лідер, який здатний протистояти зовнішнім загрозам, а будь-яка альтернатива позиціонується як хаос або зрада».

Чи здатні українські удари по Москві та Санкт-Петербургу зупинити війну Росії проти України

На це непересічне питання ШІ відповів так: «Удари по Москві та Санкт-Петербургу — ключовим адміністративним, економічним та символічним центрам Росії — здійснюють суттєвий психологічний та військовий вплив, але самі по собі не здатні зупинити війну. Вони не діють як «срібна куля». Війна може бути зупинена лише завдяки комплексу факторів».

Українські удари по яких саме цілях здатні змусити Росію завершити війну

Штучний інтелект, відповідаючи розлого на це питання, пояснює: «Війну зупинить не один «вирішальний удар», а ситуація, у якій удари по енергетиці, логістиці та та заводам (НПЗ та ОПК) призведуть до паралізації економіки та неможливості постачати до армії необхідне, коли ціна продовження війни буде критичною для існування режиму».

Реклама

Крім того, штучний інтелект зазначає, що існує певна закономірність тривання військових конфліктів:

«Якщо міждержавна війна триває понад 1 рік, то імовірність її завершення кожного окремо взятого року різко знижується. Згідно світової статистиці, конфлікти, які тривають понад 2 роки, у середньому тривають від 4 до 7 років, поки одна зі сторін повністю не вичерпає ресурси або не станеться різка зміна зовнішніх умов».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що, за даними ШІ, війна в Україні має майже точну кінцеву дату. Війна в Україні може тривати ще певний час, але не виключається настання несподіваного — штучний інтелект назвав головні сценарії.







Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів