Коли та як закінчиться війна в Україні після зустрічі Зеленського з Трампом: експерт приголомшив сценарієм

Політолог Володимир Фесенко назвав прогноз щодо подальшої війни в Україні / © ТСН

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Війна в Україні найближчим часом може набути нової хвилі ескалації з боку Росії — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи вчорашню зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Експерт детально пояснив, чому певна ейфорія з приводу надихаючих заяв Трампа щодо України зараз недоречна. Крім того, Фесенко спрогнозував те, яким може найближчий розвиток подій в наземній та повітряній війнах.

«Хиба у сприйнятті будь-яких подій частиною суспільства — це або зрада, або перемога. Коли йдеться про Трампа — це не працює. Політика — більш складна річ, де немає чорного або білого, завжди є напівтони. В даному випадку безумовно позитивом є те, що змінилася риторика і ставлення до України», — каже Володимир Фесенко.

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Та ставить питання про те, що засвідчила вчорашня зустріч Трампа з Зеленським.

«Нам є з чим порівнювати. Ми бачимо зовсім інше ставлення, ніж було раніше. Ніколи не було стільки позитиву на адресу України, Зеленського, скільки зараз пролунало від Трампа. Відразу треба бути обережними і не впадати у ейфорію, мовляв позиція США по відношенню до України кардинально змінилася, що США зараз будуть на боці України. Ні. США грали та грають на своєму боці. Змінюється певна тактика, ставлення до російсько-української війни. Але зарано робити висновки», — застерігає політолог.

За його словами, по-перше: принципова позиція Трампа — не надавати допомоги.

«І тут нічого не змінилося. Фінансової та військової допомоги з боку США зараз немає. Єдине, що може бути збільшено — це продаж зброї для України. Але це не допомога», — констатує він.

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Війна в Україні: що може змінитись у перспективі

На це питання Фесенко відповідає так: «У чому може бути головний позитив для нас — йдеться про рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Це буде не відразу. Також треба вирішити, де ми будемо будувати виробництва. Зрозуміло, які є ризики, оскільки це буде ціль №1 для Росії».

Та продовжує: «Трамп позитивно оцінив українські удари по російській території. Раніше цього не було. Трам сказав, що це — ескалація, але позитивна, яка може призвести до завершення війни. Чому є позитивні оцінки з боку Трампа? Тому що є військові успіхи України. Це перша і головна причина. Друга: американські економічні інтереси в Україні. Висновок: позитивна тенденція є, але не йдеться про те, що США стали на бік України у війні проти Росії. Такого немає. Інша річ — вони, США, використовують нинішню воєнну ситуацію і певні форми взаємодії з Україною — надання нам, наприклад, супутникової інформації зокрема для ударів по Росії як пишуть деякі джерела, продаж нам зброї. Це використовується як тиск на Росію, щоб примусити її завершити війну. І тут відбулася зміна. Якщо минулого року, на початку року, тиснули на нас, то зараз американці здійснюють, можливо, непрямо, тиск на Росію».

Війна в Україні: найближчі ризики

При цьому Фесенко зауважує, що попри останні заяви Трампа все ж таки треба пам’ятати про його поведінку в минулому.

«Важливо розуміти, що Трамп є Трамп, є феномен «гойдалок Трампа». Сьогодні він каже одне, а завтра його позиція може змінитись. Поговорить з Путіним і ситуація може змінитись. Ми це вже бачили і неодноразово. Я нагадаю, що у вересні минулого року була теж позитивна зустріч Зеленського з Трампом. Все було чудово. Трамп після неї написав, що ще трохи і Україна звільнить окуповані території. У нас всі були у захваті. І що сталося? У жовтні була зустріч у Білому Домі і зовсім інша тональність Трампа. Тому не будемо поспішати», — оцінює ситуацію Фесенко.

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Яку війну налаштований вести Путін

На переконання Фесенка, найбільш вірогідний сценарій — ескалація війни Росії проти України.

«Це вже відбувається і це може посилитись. Інша річ — зараз у Росії обмежені можливості для ескалації, але це один з найбільш вірогідних сценаріїв. Головна причина зміни настроїв Трампа — це те, що він відчув силу України. Якою може бути відповідь Росії? Продемонструвати свою силу. Триває змагання за Трампа. Другий момент — зброя, яка традиційно працює по відношенню до Трампа: особисте зомбування американського президента з боку Путіна. Очікується телефонна розмова між Трампом та Путіним. Останній буде переконувати, що мир може бути лише на російських умовах. Крім того, Росія увімкне своїх агентів впливу в оточенні Трампа. Наприклад, є син Трампа, який відверто проросійськи налаштованим. Будуть працювати через них», — впевнений Фесенко.

Чи можливе «вікно можливостей» для України у війні

«Зверну увагу на те, що сьогодні цікава заява з’явилася з боку президента Чехії Петра Павела. Він каже, що восени, після виборів до Держдуми, Росія може піти на масову мобілізацію. Це як раз елемент, інструмент ескалації війни. Це означає, що війна може затягнутися. На рік? На невизначений час. Він пропонує зараз за рахунок активної дипломатії спробувати вийти на певні конкретні домовленості з росіянами хоча б щодо поступової деескалації війни. Також я звернув увагу на статтю колишнього головкома Валерія Залужного. Він звертає увагу на те, що ця війна — на виснаження, Росія не збирається її припиняти. Це є реалістичним поглядом», — зауважує Володимир Фесенко.

До цього політолог неодноразово припускав, що певне «вікно можливостей» для реальних мирних переговорів може з’явитися восени.

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«Є сподівання у нас, і, думаю, у американців, що за рахунок активних українських ударів по російських НПЗ, по Криму нинішні внутрішні проблеми в Росії посиляться і це буде їх мотивувати до більш реалістичних і конструктивних переговорів про завершення війни», — каже політолог.

Та продовжує: «У будь-якому разі зараз Кремль та Путін на роздоріжжі — будуть вибирати між ескалацією війни та початком переговорів. Не відразу про припинення війни. Я не впевнений, що зараз Путін готовий до реальних переговорів. Вони можуть розпочатися у закритому режимі, неофіційно».

На думку Фесенка, найбільш реалістичний варіант, який може спрацювати — поступова деескалація.

«Спочатку, наприклад, домовленості про припинення ударів на морі. Далі — домовленості про енергетичне перемир’я. Для Росії це актуально, для нас потенційно теж актуально, оскільки знищуються українські АЗС та багато іншого. Поступові кроки можуть спрацювати. І це не буде виглядати як поразка або слабкість тієї чи іншої сторони», — резюмує експерт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Трамп зробив нову заяву про дедлайн щодо завершення війни України та Росії. Президент США висловив упевненість, що його адміністрація здатна досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах.







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