Коли і куди Путін завдасть «приголомшливого удару»: експерти застерегли два міста

Протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні. Такі заяви зробив російський президент Володимир Путін і його речник Дмитро Пєсков, коментуючі можливі удари з боку України вглиб РФ.

Своєю чергою українські військові експерти, посилаючись на інформацію моніторингових Telegram-каналів, зазначили в коментарі для ТСН.ua, що й без дальнобійних ударів України по Росії остання за допомогою супутників провела розвідку, зокрема над Києвом.

«Яка може бути „приголомшлива відповідь“, якщо і зараз Росія використовує всю наявну й доступну для неї зброю. Кілька годин тому я побачив в одному з моніторингових ресурсів повідомлення про те, що найближчі 3–5 днів варто очікувати масштабної ракетно-дронової атаки — російське супутникове угруповання розвідувало наші західні регіони, а ворожі супутники нишпорили над Києвом. Відповідно, під прицілом — наша енергетика, наше залізничне сполучення», — каже колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Резюмуючи, він додає: «Більше, ніж зараз, Росія не може застосовувати, потужності у неї немає. Три десятки ракет і близько пів тисячі дронів (під час однієї атаки — Ред.). Але зараз ворог дещо змінив тактику. Раніше Росія розпорошувала ракети та дрони по всій території України, а зараз б’є концентровано. Це було очевидно під час останньої атаки по Києву — Росія намагалася максимально вихолостити нашу ППО, щоб досягти бодай якого результату, і частково їй це вдалося».

Скількома ракетами Росія може вдарити одночасно

Інший військовий експерт, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua висловив таку свою думку: «Все, що Росія могла продемонструвати — вона показала. Чогось більшого, масштабнішого ми вже не побачимо. Вже давно не було таких масованих ударів, які були 2022-го, 2023-го та 2024 року, коли по Україні запускалося одночасно 120–130 ракет різного типу. Але станом на сьогодні Росія не може влаштувати такий масштабний ракетний терор хоча б з тієї причини, що у неї вже немає стільки носіїв авіаційних ракет».

До цього він додав: «Це пов’язано передусім з проведенням української операції „Павутина“. Росія зараз користується обмеженою кількістю носіїв. Тому ми бачимо пуски ракет Х-101 у кількості максимум 40 одиниць. Хоча самих ракет у Росії багато. Вони щодоби виробляють приблизно по 2 одиниці, накопичують».

За словами Коваленка, другий аспект — це ракети морського базування «Калібр».

«Їхній Чорноморський флот, а зараз це флотилія, зазнав ушкоджень, потребує ремонту через велику навантаженість. Отже, і морських носіїв залишилося не так багато, щоб влаштувати удар „Калібрами“ кількістю 50–60–100 одиниць. Тому що таке приголомшливий удар від Путіна? Це може бути одночасне застосування балістичних ракет, аеробалістичних, крилатих, морського базування у тій кількості, наскільки це можливо. З застосуванням дронів. Максимум, на що можуть ще піти — це використання ракети „Циркон“ або старої радянської міжконтинентальної ракети без ядерної бойової частини. Це і може бути їхній „приголомшливий удар“», — припускає Коваленко.

Якими можуть бути цілі під час «приголомшливого удару»

На це запитання військовий експерт Олександр Коваленко відповів так: «Насамперед — Київ. Безумовно, Київ. Але, до речі, це може бути й Одеса, тому що це для них тригерне місто. На західні міста України долітають не всі ракети. По Сумах, Чернігову, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Херсону вони і так б’ють щодня. Тому вони намагатимуться давати „відповідь“ по місту, по якому не так часто б’ють. У зоні ризику Київ та Одеса».

Нагадаємо, у Путіна уточнили його натяк на «приголомшливу відповідь». За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, «відповідь» можлива в разі ударів вглиб Росії.