ШІ назвав можливі дати закінчення війни Росії проти України

Війна в Україні та її закінчення мають декілька ключових сценаріїв, один з яких може справдитись з високою долею вірогідності — ТСН.ua поставив штучному інтелекту три ключових питання про військову агресію Росії проти нашої країни. Відповіді ШІ ми порівняли з тим, що каже один з аналітиків, військовий експерт Іван Ступак, який часто коментує та аналізує війну Росії проти України.

«Питання про терміни закінчення війни залишається одним з найскладніших та однозначної відповіді на це зараз немає ні у політиків, ні у військових експертів. Ситуація динамічна і прогнози постійно корегуються в залежності від ситуації на фронті та міжнародної підтримки», — відповів ШІ на питання про можливі терміни цієї війни.

За даними ШІ, є три сценарії. Перший — оптимістичний, в кінці 2026 року. За умови різкого скорочення ресурсів РФ або якісного прориву ЗСУ за підтримки Заходу.

Другий — інерційний, у 2027 році. За даними ШІ, можливе продовження позиційних боїв та перехід до перемовин під тиском економічної втомленості сторін.

Третій — затяжний, у 2028 році або пізніше. Ші зазначає, що можливий перехід у фазу низької інтенсивності, тобто «тліючий конфлікт» без укладання мирної угоди.

При цьому ШІ зазначає, що «більшість прогнозів вказує на те, що осінь 2026 року може стати моментом істини: або сторони досягнуть тимчасової зупинки вогню, або конфлікт остаточно перейде у фазу багаторічної затяжної війни».

Крім того, ШІ каже про стан фронту наступне: «Спостерігається сповільнення російського просування. У квітні 2026 року вперше за тривалий час зафіксовано зменшення підконтрольної РФ території».

Як саме закінчиться війна в Україні

На це питання ШІ відповів наступним чином: «Скоріш за все, війна не завершиться миттєво, а буде серія угод про припинення бойових дій, які з часом перерастуть у довготривалий мирний процес».

Також, за його даними, скоріш за все, війна закінчиться не «фінальною битвою», а багатоетапним політичним процесом.

«Перший: стійке припинення вогню (кінець 2026 — початок 2027). Другий: створення демілітаризованих зон під контролем міжнародних спостерігачів. Третій: Десятиріччя юридичних та юридичних суперечок про повернення територій», — наводить приклади штучний інтелект.

Яка подія гарантовано закінчить війну Росії проти України

На це питання ШІ дає наступну резюмуючу відповідь: «Єдиної події-гаранта не існує. Скоріш за все, війну завершить комбінація факторів: критичне виснаження однієї зі сторін, посилене внутрішньою політичною кризою та потужним зовнішнім тиском».

Своєю чергою, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі для ТСН.ua на ці ж самі питання відповів наступне: «Подія, яка гарантовано зменшить інтенсивність — це вивезення Путіна на лафеті. Він є драйвером цього процесу. Але якщо припустити, що він навіть завтра помирає, то війна ще буде тривати місяці два-три, а потім піде на спад. Тобто навіть ця подія не гарантує одномоментного закінчення війни».

Коментуючи ймовірні терміни закінчення війни, Ступак каже наступне: «Війна закінчиться точно. Питання у тому — як. Точно, що не на умовах РФ в плані захопити всю Україну, Київ. Цього точно не буде».

Резюмуючи, він додає: «Росія лягає кістками, намагаючись захопити Донецьку область. Дуже обережно припускаю, що поки Росія не вкладе ще 200-500 тис. особового складу на її захоплення, судячи з усього, бойові дії не припиняться. РФ навіть не розглядає іншої опції. Станом на сьогоднішній день я не бачу жодної перспективи того, що РФ відмовиться від намірів захопити Донеччину. Претензій на Запоріжжя та Херсон принаймі публічно немає. На Донеччині вони готові покласти півмільйона».

