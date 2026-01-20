- Дата публікації
Коли у Києві з'являться тепло, електрика і вода: у КМВА відповіли
У КМВА розповіли, коли у Києві покращиться ситуація із водою, теплом та світлом.
У Києві через масований російський обстріл ситуація із електрикою, опаленням та водопостачанням залишається складною.
Наразі комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода.
Про це у коментарі ТСН сказала речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
«Ситуація покращиться і з покращенням погодніх умов. Хоча бригади ДТЕКу відпрацьовують наразі та ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить тяжка ситуація по теплопостачанню та по холодному водопостачанню», — сказала вона.
Столична влада повідомляє, що наразі без тепла залишаються 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.
Там додали, що ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.
Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.
Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.