Коли у Києві з'являться тепло, електрика і вода: у КМВА відповіли

Через російські атаки частина Києва залишилась без світла, тепла та опалення

Реклама

У Києві через масований російський обстріл ситуація із електрикою, опаленням та водопостачанням залишається складною.

Наразі комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода.

Про це у коментарі ТСН сказала речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

Реклама

«Ситуація покращиться і з покращенням погодніх умов. Хоча бригади ДТЕКу відпрацьовують наразі та ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить тяжка ситуація по теплопостачанню та по холодному водопостачанню», — сказала вона.

Столична влада повідомляє, що наразі без тепла залишаються 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.



Там додали, що ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 16:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 20 СІЧНЯ ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Реклама

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.