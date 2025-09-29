Коли Україна планує закінчити війну: глава МЗС назвав крайній термін

Андрій Сибіга / © Associated Press

Україна хоче закінчити війну вже до кінця цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на Варшавському форумі з безпеки, передає журналіст ТСН.ua з місця події.

Закінчення війни до кінця року

«Українська стійкість не є причиною нескінченної війни. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським та президентом Трампом ми справді набрали обертів. Я буду дуже обережним. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у належному вимірі чи напрямку. Це важливо», — сказав Сибіга.

Санкції

Міністр закликав євроатлантичну спільноту «забути про всі ілюзії» і визнати, що Росія, нехай і гібридно, але вже воює з НАТО.

«Ми повинні визнати, що Росія воює з нами, з трансатлантичною спільнотою. Так, ймовірно, НАТО, Європа не воює з Росією напряму, але Росія вже веде гібридну війну з трансатлантичною спільнотою. Тому нам потрібні відповідні дії — вжити заходів зараз», — закликав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що лише лідерство США зможе підвищити ціну тотальної агресії для росіян, особисто для Путіна. На його думку, продовження російської агресії має стати небезпечним особисто для Путіна. І для цього є справді ефективні інструменти — санкції.

«Санкції, трансатлантичні санкції. Недостатньо лише європейських санкцій. Вони повинні бути синхронізовані з американськими. Можна їх називати тарифами, обмежувальними заходами — це не має значення. Але нам потрібні такі рішучі кроки», — каже очільник МЗС

На думку міністра, санкції — єдиний спосіб змусити Путіна вести переговори.

Чому Зеленський не поїхав до Москви

Сибіга нагадав, що у відповідь на пропозицію Трампа провести переговори на рівні Росії, Путін запропонував Зеленському приїхати до Москви.

«Це неприйнятно і несерйозно. Так, ми готові до цієї зустрічі, і ми готові обговорити всі делікатні питання. Але результатом цієї зустрічі має бути припинення вогню», — сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що один із найефективніших інструментів, щоб змусити Росію домовитися — це заморожені активи РФ

«І тут, ймовірно, нам слід очікувати прогресу. І ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки, які Україна зараз може використати для купівлі зброї в Америці, в Європі», — говорить дипломат.

Прості росіяни також відповідальні за агресію

На його думку, російське суспільство також відповідає за цю агресію. Сибіга нагадав, що, незважаючи на всі звірства РФ, підтримка Путіна, на жаль, зросла до більш ніж 70%.

«Тож ви питаєте мене, як боротися з російською загрозою? Не боятися, бути рішучим, демонструвати сильну позицію, і, ймовірно, Україна довела, як бути сильною в найважчі часи», — пояснив він.

Україна повільно наближається до миру

«Незважаючи на масштаб сьогоднішніх викликів, я впевнений, що ми, можливо, повільно, але наближаємося до справедливого, всеохоплюючого, тривалого миру. Нам потрібно забути про це сприйняття, що Україна є буферною зоною. Ми є невід’ємною частиною європейської безпеки», — вважає міністр.

Сибіга вважає, що українська та європейська безпека — неподільні.

«І, на мою скромну думку, жодна країна у світі, крім України, не могла б так ефективно боротися, наприклад, з атаками російських безпілотників. Минулої ночі було запущено понад 500 безпілотників. І вони нарощують свої можливості, тому що мають такий режим, вони можуть дуже швидко мобілізувати свої ресурси. Тож нам також потрібно ще раз визнати, що Росія веде війну з нами. У неоголошеній війні вони здійснюють ці гібридні атаки на нас, на наші суспільства, в різних географічних регіонах. І вони лише, вони лише посилюватимуть це та ескалюватимуть», — підсумував міністр закордонних справ.

Раніше Андрій Сибіга назвав причину, чому Путін вирішив атакувати ракетою будівлю уряду в Києві.