Коли закінчиться мобілізація в Україні: нардепка пояснила

Експерти вважають, що мобілізація в Україні закінчиться лише тоді, коли повністю припиняться бойові дії.

Про це вони розповіли в інтерв’ю ТСН.ua.

«Мобілізація продовжиться. Навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться. Підрозділам треба ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію», — сказав колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак

Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що навіть після зменшення інтенсивності бойових дій мобілізація триватиме.

«Росія, навіть з огляду на ймовірний переговорний процес, буде сідати за стіл перемовин на своїх умовах. Отже буде збільшувати інтенсивність бойових дій. Але навіть у разі зменшення цієї інтенсивності ми маємо продовжувати мобілізаційні заходи в тих обсягах, які визначає Генштаб. Нам потрібно буде перейти до більш стратегічних речей — до підготовки резерву. Географічне розташування країни не зміниться. Скажений сусід у нас залишається під боком назавжди», — резюмувала парламентарка.

