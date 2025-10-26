Коли закінчиться війна в Україні: бригадний генерал відповів

Олег Апостол / © ТСН

Командувач ДШВ, бригадний генерал Олег Апостол відповів, чи може закінчитися війна в Україні наступного, 2026 року, перемовинами чи дипломатичними домовленостями — або хоча б припиняться бойові дії.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко він розповів, що вірить, що перемир’я рано чи пізно настане.

«Я теж вірю, що десь в певний момент це все зупиниться, якесь перемир’я рано чи пізно буде. Просто питання не лише в коли, але за яких умов це буде», — каже військовий.

На його думку, повернутися до кордонів 1991 року більше нереально:

«Я думаю, кордони 91-го — це нереально. Звісно, для цього треба буде прагнути, до цього треба буде готуватися, за підтримки партнерів. А на даний момент, ну ви ж самі розумієте, що ми не повернемося до 91-го року».

За словами Олега Апостола, Україна може і далі продовжувати воювати, однак все залежить від наших партнерів.

«Ми ще можемо воювати, я думаю, це все залежить від наших партнерів. Як бачите зі сторони, наші партнери, вони більше й більше готові допомагати, включаються до нас. Тут є дзвіночок для Росії, що партнери не зупиняються і вони далі готові підтримувати Україну», — вважає військовий.

