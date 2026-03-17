Коли закінчиться війна в Україні: чи є шанси на 2026 рік, чи доведеться чекати смерті Путіна

Війна в Україні може стати ще більш затяжною / © ТСН

Війна в Україні буде затяжною або має шанс на закінчення до кінця року — це стане зрозуміло у березні-квітні. Про такий часовий відрізок в коментарі для ТСН.ua повідомив представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

«В минулому році я був більш оптимістично налаштований щодо перспектив швидкого завершення війни. Зараз — менш оптимістично. Але це буде зрозуміло, думаю, протягом березня-квітня. Буде зрозуміло, чи є шанси завершити війну швидко, чи їх немає», — повідомив нам Федір Веніславський.

При цьому він утримався від відповіді на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про те, що протягом одного-двох тижнів Україна оцінюватиме «життєздатність» перемовного треку з РФ.

Війна в Україні: що може статися з переговорами про мир

Своєю чергою, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак не виключає, що у влади є сумніви щодо мирних перемовин у тому форматі, в якому вони зараз тривають.

«Я думаю, що переговори повинні бути, на них повинні їздити, але президента Америки Дональда Трампа поки що швидше за все це не цікавить. Він зайнятий Близьким Сходом і, можливо, Україна намагається оцінити те, чи потрібно взагалі робити зараз якісь рухи, коли нікому нічого не цікаво», — каже аналітик в коментарі для ТСН.ua.

Та продовжує: «Росіяни отримують від цього максимальні зиски — чим більше доходів для російського бюджету від продажу нафти, тим менше цікавості у них проводити ці мирні перемовини. Можливо, їх, перемовини, заморозять, наприклад, до 1 травня. Це припущення. А потім знову повернуться, коли на Близькому Сході стабілізується ситуація».

Війна в Україні: чи стає вона ще більш затяжною

На думку Ступака, зараз війна стає як затяжна.

«Все залежатиме від стану економіки, від ситуації в Европі та Росії. Є безліч чинників. Є величезний «клубок», до розплутування якого ніхто не знає, як підійти. Тому, швидше за все, перемовини можуть поставити на паузу. Наприклад, на місяць — два», — каже Ступак.

До цього він додає, що є побоювання щодо того, що війна може тривати до тих пір, поки Росію буде очолювати Володимир Путін та до тих пір, поки керувати йому дозволить його фізичний стан.

Війна в Україні тримається на бажанні Путіна

«Є багато інсайдів з Росії, що ця війна тримається саме на бажанні Путіна. Він готовий покласти все — економіку та майбутнє Росії. Зараз ми маємо ситуацію, коли повномасштабна війна триває п’ятий рік. Наприклад, війна між Іраком та Іраном тривала 8 років і закінчилась тим, що кожна зі сторін залишилась при своєму. Хоча режими залишились», — наводить приклад експерт.

Чи змінить відсутність Путіна війну проти України — на це питання Ступак висловив таку думку: «Не одразу. Будь-яка війна, як і система — інертна».

За словами Ступака, ненависть Путіна до України тримається на тому, що Україна вийшла з орбіти впливу Росії.

«Для нього принципове питання — повернути Україну до сфери інтересів Росії. Для нього важливо, щоб Україна була його. Він покладе все, щоб добігти до фінішу і показати, що він зміг. Це найгірший варіант, в якому немає жодної раціональності. Жодної. Наприклад, Ірак нападав на Іран, тому як хотів забрати всі родовища нафти. Коли Ірак напав на Кувейт — там теж було через нафту. В Україні немає таких родовищ нафти, газу чи золота. Найгірше, коли війна через амбіції», — резюмує Ступак, натякаючи на те, що реальної дати закінчення війни не знають ні в США, ні в Україні, ні в Росії.

На його переконання, завершити її зможе або крах російської економіки, внаслідок якого ведення війни стане неможливим, або відсутність Путіна на посту президента Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Келлог назвав головну умову закінчення війни в Україні. Головною перепоною для миру залишаються територіальні апетити Росії щодо Донбасу.