Коли закінчиться війна в Україні: експерт назвав можливу дату та сценарії фіналу

Керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара прогнозує, що призупинка війни в Україні можлива наприкінці року. / © ТСН

Війна в Україні може зменшити темпи або призупинитись лише за низки конкретних умов — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара, коментуючи нещодавню публікацію The New York Times про те, що ні Україна, ні Росія станом на зараз не мають чіткого плану миру та перемоги.

«По-перше, Україна має мало спроможностей досягнути миру дипломатичним шляхом. Ми намагалися це зробити, була глобальна ініціатива підтягнути не лише Захід, а й глобальний Південь, але китайці з бразильцями торпедували цей процес. Потім були 28 пунктів, які по факту підтримали США. Я сподіваюсь, що президент України Володимир Зеленський та його команда вірили в те, що це можливо. Ключовою задачею було «перетягнути» американського президента Дональда Трампа на нашу сторону. Не виключаю, що вони мали певну наївність, що США притиснуть Росію і та погодиться», — каже Олександр Хара.

До цього він додає, що було безглуздям заявляти про те, що «війну закінчить за 24 години».

«Мирного варіанту немає, бо в такій війні Росія хоч і не є надпотужною, але є потужною в питанні демографічних та інших ресурсів. Для примушування її до миру потрібно те, щоб або об’єдналися ключові гравці. Включно з Китаєм або Близьким Сходом, ПАР. Але ми бачимо, що цього не відбувається. Китай на боці Росії, Бразилія теж. Росія хоче такого миру, який фактично означає капітуляцію України. Забагато хочуть і досягнути цього не можуть», — оцінює поточну ситуацію Олександр Хара.

На його переконання, тому дипломатичного вирішення питання поки бути не може.

«Може бути виключно військовим шляхом. Ми робимо в міру власних спроможностей — хочемо знищувати більше росіян, ніж РФ мобілізує. Ми в цьому у дуже вигідній позиції, від грудня ми виходимо на такі показники. І до вересня Путін не може оголосити загальну мобілізацію (у вересні в РФ заплановані вибори до Держдуми). Друге — ми знищуємо російську ресурсну базу», — наводить приклади Хара та називає це вірним шляхом, тому як дипломатія, на його думку, безсила у цьому сенсі.

За словами Хари, свого часу нобелівський лауреат Томас Шеллінг називав декілька варіантів вирішення будь-якого конфлікту.

«Я скоротив до 4 пунктів. Перше: поразка будь-якої зі сторін. Друге: компроміс, під час якого ми не досягаємо своїх цілей, вони — своїх, але ми погоджуємось на новий статус quo, який нас влаштовує. Це — теж не російський варіант, бо вони мислять категоріями з нульовою сумою. На їхню думку, ми маємо програти. Третє: коли одна зі сторін розуміє, що не досягне своїх цілей, але втрачає свій ресурс. Але Росія поки що не перебуває в цій позиції. Четверте: неспроможність однієї зі сторін продовжити цю війну. Це може бути економічна, соціальна-політична ситуація. Вважаю, що ми йдемо цим шляхом. Ми знищуємо ресурсну базу за допомогою далекобійних ударів, підбурюємо російське населення, бо війна прийшла до їхніх домівок. Навіть у Санкт-Петербург та Москву». — каже Хара та додає, що Україна використовує на полі бою новітні технології.

«Якщо ми будемо тримати такий темп та нарощувати його, то це дасть свій результат», — резюмує він та зауважує, що Росія може бачити вихід у залученні ще більшої кількості людського ресурсу, але ж до вересня мобілізація в РФ малоймовірна.

За його словами, припинення вогню з боку Росії все ж таки можливе, але за двох умов: «Усвідомлення неможливості досягнення навіть тактичних цілей, спалюючи ресурси. А ресурсів не стає більше. Це залежить від того, що у Путіна в голові і того, що йому доповідають. Якщо він побачить, що грошей залишилось на пару місяців війни, то він може прийняти рішення про призупинення війни, щоб мобілізуватися. Друге: неспроможність вести війну, мобілізувати необхідну кількість. Інших варіантів не бачу».

«Кінець війни буде лише тоді, коли ми звільнемо всі наші території. Ми не можемо дозволити собі залишити в російських руках Крим. Інші території — теж. Але взагалі ця війна — про Крим, про доступ до Чорного моря, про контроль Росії над Чорним морем. Крим дає можливість Росії тиснути на Україну, відрізаючи наші вільні морські комунікації. Звичайно, пауза у цій війні може бути. І що буде після цієї паузи — це буде залежати від великої кількості факторів. Пауза, я думаю, може бути наприкінці цього року. Якщо все буде відбуватись так, як триває зараз», — висловлює свою думку Хара.

Резюмуючи, експерт зауважує, що один з бажаніших варіантів для України зараз — зупинити просування окупантів та знищення більшої кількості особового складу ворога, ніж той мобілізує.

«Щоб далі «вибивати» російську енергетику. Вона — серце економіки», — каже він.

