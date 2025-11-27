- Дата публікації
Коли закінчиться війна в Україні: експерт описав сценарій
Експерт описав сценарій закінчення війни в Україні.
Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, проте Україні було б вигідно зупинитись по лінії розмежування.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
Експерт вважає, що зараз Україна не зможе відвоювати своїх територій, які окупувала РФ. Проте і РФ не хоче зупинятися.
«Все впирається в питання територій. Але росіяни не мають поки бажання зупинятися. Загалом є дві моделі ведення перемовин про мир. Західна модель: політики сіли за стіл переговорів, а військові (з обох сторін) зупиняються. Східна модель, якої дотримується Росія: політики спілкуються, а війна продовжується, захоплення тривають. Вони, росіяни, міркують так», — каже Ступак.
