Коли закінчиться війна в Україні: футуролог приголомшив науковим розрахунком термінів

Футуролог Андрій Длігач назвав прогноз щодо тривалості війни в Україні / © ТСН

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В Україні науково вирахували ймовірний термін тривання нинішньої війни, враховуючи реалії, наявність технологій, чисельність особового складу обох сторін і можливі перспективи. Про цей прогноз у коментарі для ТСН.ua розповів доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач.

Футурологія — це прогнозування на основі, зокрема, наукових, економічних та технологічних даних і методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку наявних ризиків.

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«Ми перебуваємо в ситуації, коли припинення війни можливе лише в разі вичерпання ресурсів і можливостей продовжувати цю війну однією зі сторін. Самостійно ми можемо встигати придумувати контрзасоби чи розвивати власні балістичні проєкти, але для того, щоб насичувати українську оборону та фінансувати її, ми не можемо покладатися на свої ресурси», — каже футуролог.

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Чому саме — на це запитання він відповів так: «У нас немає можливості самостійно фінансувати війну, тому наша стійкість — це не лише наша адаптивність, технологічні рішення і людський капітал, а й гроші Заходу, передусім — Европейського Союзу, та американські розвідувальні дані. Це дає нам стійкість і можливість підтримувати баланс на фронті. Якщо ми втрачаємо один з цих компонентів, ми втрачаємо значну частину територій, а, можливо, і програємо у війні».

За словами Длігача, у Росії ситуація інша — там немає ліміту на людський капітал, немає обмежень матеріального характеру в форматі ведення війни, але у них є фінансові обмеження.

«У них вичерпується ресурс, який дозволяв їм організовувати паралельний імпорт, закуповувати матеріали, компоненти й технології, необхідні для насичення армії. Високу стійкість на фронті для Росії створює військово-технічна допомога з боку Китаю. Йдеться про реактивні двигуни для „Шахедів“, компонентів, чипів тощо. Плюс старі технології Північної Кореї дозволяють Росії мати достатню кількість зброї. Аналоги „Іскандерів“ вони також отримують. Сумарно це каже про те, що Росія не може вичерпати свій наступальний чи військовий потенціал найближчим часом, оскільки має підтримку. Тому і складається така ситуація, що ні Україна, ні Росія самостійно продовжувати війну не можуть, але наразі мають достатній рівень підтримки для того, щоб інтенсивність війни зберігалася на високому рівні», — каже про «формулу» війни Длігач.

Війна в Україні: що може змінитися скоро та в перспективі

«Що може змінитися далі та що показують сценарії? Насамперед показують, що є можливість з боку США посилити санкції на Китай, Індію і на країни Близького Сходу, які прагматично наживаються на війні, на російських проблемах. Тобто Захід може натиснути», — прогнозує футуролог.

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Він продовжує: «Отже, інерційний сценарій — це продовження війни такої інтенсивності, коли ні США не піднімають планку, ні Китай. Це війна на знищення ресурсів обох сторін. І це може тривати ще два роки щонайменше».

Але, за його словами, є інший сценарій: «Або активізація, можливо, за рахунок, Європи. Коли Європейський Союз ухвалює рішення про формування європейської армії на базі української та починає активно фінансувати українську оборону. Інший позитивний для нас варіант — США посилюють санкції щодо Росії та Китаю, прискорення падіння російської економіки».

На переконання Длігача, надання Україні більшої кількості озброєння дозволить завдавати суттєвішої шкоди Росії.

«Ймовірність сценаріїв приблизно така: 60% того, що війна такої інтенсивності триватиме, 20% — можливість активізації Заходу та збільшення допомоги Україні, 20% — активізація Китаю для посилення Росії. Зараз не можна сказати, що є перевага якогось зі сценаріїв», — каже він.

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Масовані обстріли Києва: прогноз футуролога

«Обстріли Києва — це очевидний тиск заради того, щоб Україна погодилася на російські умови. Військовий тиск, щоб, наприклад, змінити соціологію на користь здавання позицій. Росія може посилити тиск. Виконання умов вона дуже швидко перетворить у наступну фазу війни, але з кращими для себе позиціями», — припускає Длігач.

У цьому контексті він продовжує: «5 тисяч реактивних „Шахедів“ на місяць, 100–150 „Іскандерів“ на місяць під час зими, під час другої половини зими — це цілком ймовірно. Зараз посилюватиметься тиск на енергетику, на теплові станції. Це буде прогресувати. Що слабшою буде відповідь Заходу на це, то сильнішим буде тиск. Якщо б зараз були заяви з боку президента США, якщо була б сильнішою європейська позиція на кшталт закриття неба над Україною, передання європейських літаків для збиття ракет над Україною, передання Україні далекобійних технологій — це дозволило б зменшити терор. Інших способів немає».

Крім того, футуролог каже таке: «Не бачу причин, чому Росія погодиться на якийсь формат енергетичного перемир’я. Простий розрахунок. Один долар інвестицій, український, у ППО і в далекобійні удари дає втричі більший ефект, ніж російський долар на ППО. Але шкода, якої Росія завдає Україні від початку року, оцінюється приблизно в 6% українського ВВП. А російська втрата — це близько 0,5–1% від російського ВВП. Тому Росія не бачить сенсу припиняти тиск, тим паче, за рахунок інших країн вона знайшла можливість компенсувати нестачу бензину та дизельного пального. Ми маємо знищити понад 40% російських потужностей, щоб Росія системно мала кризу, а зараз це близько 20%».

Резюмуючи, Длігач однозначно прогнозує, що Росія найближчим часом намагатиметься продовжувати «виносити» енергетику.

«Ми маємо прискорити антибалістичну програму і збиття реактивних „Шахедів“. Технології є, рішень багато, але тестування не показало достатнього ефекту. Населенню варто готуватися до відключення електроенергії та тепла, містам — прискорювати будівництво мобільних укриттів. Ця програма „завалена“. Крім того, ми рахували, що є така ймовірність — протягом 12 місяців 40% великих об’єктів (промислові, логістичні) може бути уражено. Іншими словами — треба бути готовими до складних ситуацій», — припускає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кремль заговорив про «мир на покоління», але висунув свої умови. У Москві вкотре відкинули навіть тимчасове зупинення бойових дій, бо це нібито не допоможе закінчити війну в Україні.







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