Коли закінчиться війна в Україні: футуролог приголомшив прогнозом

Футуролог Андрій Длігач назвав ймовірний сценарій закінчення війни / © ТСН

Реклама

Коли може закінчитись війна в Україні з наукової точки зору — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку ризиків.

«Війна, яку веде Росія проти Україну, війна за відновлення імперії, за відновлення контролю над центральною Європою може тривати десятиріччя. Проміжний сценарій, те, що ми називаємо «гнилою угодою», може відбутися протягом найближчих місяців, протягом року. Як результат тиску США на Путіна, можливо, після певних домовленостей із Сі Цзіньпінєм», — каже Андрій Длігач.

Реклама

До цього він додає, що цей сценарій є ймовірним, хоча не стратегічним, не стійким.

«Будь яка «гнила угода» означатиме, що ні Росія, ні Україна не реалізувала своїх інтересів. Тому гаряча фаза війни може відновитись», — припускає експерт.

Та продовжує: «Натомість війна Росії проти України відбувається в контексті великої цивілізаційної війни між умовним сходом і заходом. З боку сходу — за принаймі двополюсний світ, а в майбутньому, можливо, багатополярний світ. Китай технологічно перемагає і до 2028 року може отримати таку технологічну перевагу у війську, що поверне Тайвань навіть без гарячої фази, без Третьої світової війни, тобто без глобальної війни».

На думку Длігача, всі українські сценарії відбуваються в рамках глобальних.

Реклама

«Але Україна може показати свою суб’єктність, разом з партнерами перейти у стратегічну оборону, наситити збройні сили і довести неспроможність Росії в стратегічній перспективі досягнути переваги. Ми це називаємо перемогою «бджіл над ведмедем». Тоді позитивний сценарій для України — це розпад Росії, відновлення територіальної цілісності. Це стратегічний сценарій, ми оцінюємо його як ймовірний у десятирічній перспективі», — каже футуролог.

На уточнювальне питання про те, чи відбудеться в російській армії механізована криза, про яку багато казали військові експерти, Андрій Длігач відповів так: «Змінився характер війни. Принципово. Більше року тому. Техніка не відіграє ключової ролі. Виграють ті, хто має далекобійні системи — артилерійські, дронові, ракетні, технології, які дозволяють тримати ворога на відстані. Росія знайшла «шпаринку» у вигляді «м’ясних штурмів» і ДРГ. У майбутньому війна буде більш дистанційною. Тому наша залежність від людського капіталу буде компенсована технологізацією ЗСУ».

За словами Андрія Длігача, активна фаза війни може насправді тривати роками.

Скільки може тривати війна

«Ми прогнозуємо, що принаймі 3-5 років війна різних ступенів інтенсивності буде продовжуватись. Але протягом цього періоду будуть певні заморозки конфлікту, які будуть порушуватися. Цілком ймовірно, що паузи можуть бути дуже короткими. Якщо дивитись на базовий сценарій, то можливо, що протягом найближчих 3-6 місяців буде певна угода і її результатом буде політичний процес всередині України. А потім — відновлення бойових дій в той момент, коли Росія побачить, що вона не виграє у політичний спосіб. Найближче перемир’я, думаю, буде тривати так, щоб в Україні могли пройти вибори, під час яких Росія буде прагнути розсварити українців, здобути перемогу через політичні спроби», — каже експерт.

Реклама

Резюмуючи, він висловлює думку, що у переговорах немає жодного сенсу для обох сторін.

«У нас немає зон перетину інтересів. Інтерес Росії — знищення України. Інтереси України — відновлення цілісності», — каже експерт.

Якими можуть бути обстріли взимку

На це питання Андрій Длігач відповів так: «Цієї зими Росія спроможна завдати суттєвої шкоди українським виробництвам, енерготранзиту, енергогенерації. Росія має достатньо ракет для того, щоб посилювати тиск. Щоправда, катастрофи не очікуємо. У моменти великих обстрілів консолідуються наші європейські партнери, відповіддю є посилення санкцій, посилення військової допомоги Україні».

На питання, яке ставлять мільйони українців, про те, коли може закінчитись війна, Андрій Длігач відповів так: «Війна закінчується тоді, коли закінчується ворог. Єдиний позитивний сценарій для України і західного світу — це деконструкція Росії. Чи це відбудеться через внутрішні процеси у Росії, чи через зовнішні».

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірний рік, коли може закінчитись війна в Україні.