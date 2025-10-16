Коли закінчиться війна в Україні: названо можливі дати та передумови

Парламентарі та експерт назвали нові можливі дати закінчення війни. / © ТСН

Протягом останнього місяця одразу декілька українських парламентарів з різних політичних сил зробили заяви про те, що війна Росії проти України, бойові дії можуть закінчитись скоро, деякі уточнювали, що це може відбутись у проміжку між кінцем листопада та початком наступного року.

Про таке висловлювались представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, народні депутати Максим Бужанський та Олексій Гончаренко, а також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Кожний з них посилався на свої особисті джерела.

Заяви про закінчення війни розцінює як підготовку до виборів

Водночас політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua припустив, що парламентарі за допомогою таких заяв можуть переслідувати свої особисті цілі.

«По-перше: всі депутати видають бажане за дійсне. На мій погляд, це — суто психологічний феномен. Пересічні громадяни прагнуть завершення війни — вона затягується, всі виснажені, втомилися. А політики думають про вибори. Для них завершення війни — це відновлення політичного процесу. Вони, політики, вже налаштовані на вибори. Особисто мені один з народних депутатів сказав: всі розуміють, що найближчим часом виборів не буде, але всі до них готуються. Про всяк випадок», — каже Володимир Фесенко.

Він звертає увагу на те, що ці заяви — це вже третя хвиля прогнозів.

«Перший раз — наприкінці минулого року, після того, як Трамп став президентом. З’явились прогнози, що вибори відбудуться у травні. Всі чекали, що ось-ось закінчиться війна. Друга хвиля була навесні — мовляв, вибори будуть влітку. Зараз — третя хвиля. Зараз, оскільки Трамп активізувався, оскільки він домовився щодо миру між Ізраїлем та ХАМАСом, з’явилася нова хвиля таких очікувань (щодо України — Ред.). Раптом домовиться щодо України. Тому це (заяви українських політиків — Ред.) — скоріше очікування, ніж реальна ситуація. Поки, на превеликий жаль, я не бачу прямих передумов для швидкого завершення війни», — висловив своє бачення ситуації політолог.

Але при цьому він не виключає, що переговори можуть розпочатись.

«Путін, який прагне зберегти діалог з Трампом, може погодитися на відновлення активного переговорного процесу. По термінах важко сказати», — каже Володимир Фесенко.

Та уточнює, що відновлення переговорів не означає швидкого результату.

«Я очікую, що виходом із тупіка може бути новий американський мирний план. Якщо ситуація буде йти самопливом, то домовитися навіть про припинення вогню навряд чи вдасться», — припускає Фесенко.

Також він уточнює: «Якщо Путін вирішить, що Трампу зараз не можна відмовляти, тоді з’явиться «вікно можливостей».

Фесенко не виключає, що війна продовжиться в 2026 році.

«Завершення бойових дій до кінця року теоретично можливо. Але не гарантовано. Якщо Путін вирішить, що йому зараз раціонально, вигідно домовитись з Трампом, тоді такий варіант можливий до кінця року. Але це не найбільш вірогідний сценарій. Умовно кажучи, на такий сценарій я ставлю 10-15%», — каже експерт.

На уточнювальне питання про те, чи може, наприклад, війна тривати ще рік, Фесенко відповів наступним чином: «В експертних колах є достатньо популярна версія про те, що війна може поступово зменшувати свою інтенсивність з обох сторін внаслідок виснаження ресурсів. Це не призведе стихійного завершення війни, але вона може перейти в менш інтенсивну фазу. Я скептично ставлюся до цієї версії, але це один з варіантів відповіді на питання про можливу тривалість війни».

Портников назвав два невтішних сценарії закінчення бойових дій

Своєю чергою, відомий публіцист Віталій Портников під час одного зі своїх останніх етерів, присвяченому варіантам закінчення війни, висловив таку думку: «Один варіант, він реалістичний: війна без кінця і без краю. Другий варіант, не менш реалістичний: Путін під тиском Трампа погоджується на мир на привілейованих умовах, на які він мав погодитися в лютому-березні 2025 року, а ми, ці привілейовані умови для Росії, акцептуємо. Це другий реалістичний і небезпечний варіант».

Крім того, Портников задався питанням: «Ви запитаєте про те, а чи є третій варіант, безпечний. Ні, немає такого варіанту, який був би повністю приємний для українського суспільства, для мене, для вас. Коли Росія виходить з окупованих територій, принаймі — з частини і погоджується з тим, що вона буде платити репарації за відновлення України після років виснажливої війни — я такого варіанту в принципі не бачу».

Та продовжив: «Я думаю, що ситуація буде між дуже поганим варіантом — війна, війна, війна і ще 155 разів війна в 20-х, 30-х роках 21 сторіччя з подальшою демографічною катастрофою або закінчення війни, призупинення з необхідністю підготовки нової виснажливої війни незабаром на привілейованих для Росії умовах. Між цими двома варіантами ми зараз знаходимось. Це не означає, що ми не зможемо знаходитись десь ще».

