Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1185
Час на прочитання
1 хв

Коли закінчиться війна в Україні: нумеролог назвав рік

Нумеролог передбачив, коли закінчиться війна в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Знавець нумерології, дослідник містичних вчень Ігор Мехеда розповів, коли може закінчитися війна в Україні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Ігор Мехеда припускає, що, починаючи від січня 2026 року, війна може почати закінчуватись.

«Тобто, так само, як і казала та жінка (про яку розповів Костянтин Стогній — Ред.). Крім того, в гороскопі України є вузол, який діятиме постійно. Тобто цю державу ніколи не можна знищити», — каже Мехеда.

Більше читайте за посиланням: Магія цифр: відомий мандрівник і ведучий Стогній назвав дату закінчення війни.

