Коли закінчиться війна в Україні: нумеролог назвав рік
Нумеролог передбачив, коли закінчиться війна в Україні.
Знавець нумерології, дослідник містичних вчень Ігор Мехеда розповів, коли може закінчитися війна в Україні.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Ігор Мехеда припускає, що, починаючи від січня 2026 року, війна може почати закінчуватись.
«Тобто, так само, як і казала та жінка (про яку розповів Костянтин Стогній — Ред.). Крім того, в гороскопі України є вузол, який діятиме постійно. Тобто цю державу ніколи не можна знищити», — каже Мехеда.
