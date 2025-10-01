Коли закінчиться війна в Україні: нумеролог назвав рік

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Знавець нумерології, дослідник містичних вчень Ігор Мехеда розповів, коли може закінчитися війна в Україні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Ігор Мехеда припускає, що, починаючи від січня 2026 року, війна може почати закінчуватись.

«Тобто, так само, як і казала та жінка (про яку розповів Костянтин Стогній — Ред.). Крім того, в гороскопі України є вузол, який діятиме постійно. Тобто цю державу ніколи не можна знищити», — каже Мехеда.

Більше читайте за посиланням: Магія цифр: відомий мандрівник і ведучий Стогній назвав дату закінчення війни.