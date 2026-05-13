Коли закінчиться війна в Україні після заяв Кремля: експерт назвав сценарій нових загроз

Протягом останніх днів в Кремлі двічі висловились щодо закінчення війни в Україні, військовий оглядач назвав причини.

Протягом останніх чотирьох днів у Росії два рази поспіль на високому рівні обмовилися про можливе закінчення війни в Україні. Після параду 9 травня на пресконференції про це сказав російський диктатор Володимир Путін, а сьогодні, 12 травня, на таку тему висловився його речник Дмитро Пєсков. Останній, як і зазвичай, додав, що для закінчення «існує умова». Крім того, за його словами, про закінчення війни дозволяє говорити «багаж напрацювань у плані мирного процесу». Разом з тим, в ці дні багато хто з українців звернув увагу, що із вуст Путіна така заява пролунала вперше після початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. У частки населення оптимістичні настрої посилились після того, як на параді в Москві була відсутня військова техніка, що опосередковано могло свідчити начебто про дефіцит броні у Росії.

Чому помітно змінилася риторика Путіна та чи може це свідчити про наближення припинення вогню — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку український військовий оглядач Денис Попович.

«Журналістам, які були на тій зустрічі з Путіним, корисно було б поставити питання про те, що саме він має на увазі. Але вони його не запитали, тому як це були „кишенькові“ журналісти. Сьогодні зранку колеги мене запитали про те, чи можна вважати, що почався російський літній наступ. Є наступ, який почався у 2023 році та який переходить з року в рік. Зараз ми спостерігаємо перехід з весняної фази у літню», — каже Попович.

Та продовжує: «Коли ми кажемо про те, що противник займається перегрупуванням військ, коли наносить удари так, як сьогодні вночі, коли готує обстріли, то про який мир йдеться? Чому Путін міг таке сказати (про закінчення війни)? Треба згадати те, яку інформацію він отримував про просування своїх військ в Україні. Скільки разів захоплювався Куп’янськ? Скільки разів захоплювався Куп’янськ-Вузловий. Якщо вірити повідомленням російських генералів, то вони начебто вже захопили Часів Яр, половину Костянтинівки, Лиман та наближаються до Запоріжжя. На прикладі цих брехливих повідомлень у Путіна формується картинка бойових дій. Тому він і каже, що війна наближається до завершення, припускаючи, що вона буде завершена на його умовах і так, як він цього бажає. У його розумінні Донецька область практично захоплена. На цій підставі, на мій погляд, він міг сказати таку фразу».

На переконання Поповича, у вищого російського керівництва зараз є певна зміна риторики.

«Зокрема вислів „пан Зеленський“, те, що він (Путін) готовий з ним домовлятися. Раніше Путін казав, що Зеленський — нелегітимний і треба провести вибори. На мій погляд, певна зміна риторики пояснюється проблемами всередині Росії, проблемами в економіці, ударами по стратегічному тилу РФ. Останні дуже важко приховати. На тлі цієї зміни риторики дійсно розпочалися обговорення про те, чи дійсно Путін збирається завершувати війну. На мій погляд, це не так, і я пояснив чому», — каже Попович.

Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році

За словами Поповича, треба чітко розділити такі поняття як закінчення війни та припинення вогню.

«Припинення вогню у цьому році ймовірне. Цілком ймовірне. Аргументи цьому — виснаження та стан російської економіки. Ми бачимо, що російський наступ тормозить. Удари наших дронів, внутрішньополітична ситуація, виснаження — це ті фактори, які можуть призвести до того, що у 2026 році активна фаза війни може затухнути. Я залишаюсь при цьому прогнозі до кінця грудня-2026. Звісно, можу помилятись, як і будь-яка людина», — каже Попович.

Резюмуючи, він додає: «Закінчення війни — це підписання мирної угоди, яка передбачає подальше існування двох ворогуючих країн, відмову від претензій та напрацювання нових правил, яких ці країни готові притримуватись у майбутньому. Так ось — такої мирної угоди не передбачається. Стан припинення вогню може тривати довго. Є приклад Північної та Південної Кореї. Між ними немає мирної угоди, є режим припинення вогню. Тобто режим припинення вогню може бути тривалим або бойові дії можуть продовжуватись. За яких умов — прогнозувати складно».

На думку Поповича, найближчими днями також існує велика вірогідність того, що з боку Росії будуть продовжуватися обстріли.

Війна в Україні: букмекери заробляють на ставках

Одночасно з заявами про війну та мир, окремі букмекерські інтернет-платформи приймають ставки на сценарії розвитку подій в Україні. На одній з таких платформ нещодавно шанси припинення російсько-української війни користувачі вперше оцінили у 100%, хоча минулого року цей показник добігав лише 14%.

