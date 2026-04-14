Навіть коли війна в Україні закінчиться, вона може початися знову: полковник дав невтішний прогноз

Війна Росії проти України закінчиться, однак у майбутньому можливі нові конфлікти між державами. Війна може повторюватися і надалі, доки існують обидві країни.

Про це Герой України Павло Розлач на псевдо «Ведмідь», полковник, заступник командира 8-го корпусу ДШВ розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За словами військового, нинішня війна рано чи пізно закінчиться, однак це не означає, що конфлікти між Україною та Росією припиняться назавжди.

«Ця війна закінчиться, але потім буде інша війна. Через там 10–20 років буде. Поки існує Росія, існує Україна, я думаю, що це буде завжди. Імперія не може без України існувати», — сказав він.

Полковник вважає, що конфлікт між країнами пов’язаний з історичними наративами та прагненням Росії прив’язати свою історію до України.

«У них немає свідоцтва про народження і всю їхню там велич, яку вони популяризують, немає історичних підстав, підґрунтя до цього. Це все видумано. Їм треба там Київська Русь, щоб якось прив’язатися до себе. У них немає національності. Щоб створилася національність, треба там певний період часу, мову. Вони — Російська Федерація, де купа народів», — пояснив він.

Павло Розлач наголосив, що протистояння між країнами може повторюватися у різні періоди історії.

«Це буде завжди, поки ми існуємо. Це було вже скільки там тисячоліть і буде. Просто буде одна війна, потім інша, потім друга», — підсумував військовий.

