Коли закінчиться війна в Україні: що кажуть військові, політики та експерти

Думки щодо можливих термінів закінчення війни в Україні відрізняються кардинально — від кількох місяців до кількох років.

Сайт ТСН.ua зібрав останні прогнози, що кажуть військові, політики та експерти.

Так, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий вважає, що українцям варто готуватися до тривалої боротьби. За його словами, закінчення війни не варто очікувати щонайменше ще два роки.

«Я вважаю, що війна триватиме стільки (2 роки — ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Тож нам треба готуватися до цього», — наголосив Швидкий.

У політичному середовищі ж лунають оптимістичніші прогнози. Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі ТСН.ua запевнив, що війна може завершитися вже до кінця поточного року.

«Війна вже точно не триватиме роками. Думаю, йдеться щонайбільше про кілька місяців, можливо, й менше», — заявив Веніславський, уточнивши, що це його особиста думка.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, що війна дійсно може закінчитися до кінця 2025 року, проте лише за умови збігу низки важливих чинників.

«Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього мають співпасти багато факторів: посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії — вести переговори, а суспільства — тримати оборону», — пояснив Юсов.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що правда про терміни завершення війни в Україні, ймовірно, «десь посередині». За його словами, є шанс, що війна може закінчитися через два-три роки.

«Що таке закінчення війни? Війна закінчується тільки тоді, коли одна сторона досягла тих цілей, які вона ставила перед війною. Все решта — це може бути заморожування конфлікту або перехід на збройний конфлікт низької інтенсивності, як це у нас було від 2014-го до 2022 року. Фактично це те ж саме заморожування, але не таке глибоке», — каже Олег Жданов.

