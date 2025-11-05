Коли закінчиться війна в Україні: у Раді заговорили про нові терміни

Представник оборонного комітету Верховної Ради та народний депутат Федір Веніславський каже, що шанси для закінчення війни найближчим майбутнім зберігаються. / © ТСН

Попри інтенсивні обстріли України Росією та намагання російської армії просунутися ще більше вглиб нашої країни, у Верховній Раді не виключають, що війна може закінчитись або до кінця нинішнього року, або на початку наступного.

Про шанси закінчення війни у недалекому майбутньому в бліц-інтерв’ю для ТСН.ua розповів представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський.

Чи є шанси, що війна закінчиться до кінця року або, наприклад, до кінця лютого-2026?

На мій погляд, шанси є. Наскільки вони будуть використані — зараз складно сказати.

Чи може бути посилена мобілізація після останніх нововведень у вигляді автоматичного взяття чоловіків на військовий облік?

Мобілізація відбувається відповідно до тих планів, які ставить Генштаб. Говорити на даний момент про посилення чи введення змін не бачу підстав.

Якими є прогнози щодо ракетно-дронових атак Росії по Україні?

Росія, думаю, буде продовжувати ці атаки. Хвилями. Накопичуються ракети, дрони. Для Росії зараз важливо викликати у населення такі настрої, які б змусили би Україну капітулювати. Тому, звичайно, Росія буде продовжувати терористичні атаки. До цього готові.

Обстріли України можливі до останнього дня війни?

Я можу сказати про те, що як тільки відбудеться зустріч Путін-Трамп-Зеленський, то від цього моменту можна буде відраховувати зниження інтенсивності бойових дій дуже швидко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що військовий експерт Олег Жданов назвав рік, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, найцинічніший сценарій — війна може продовжитись до 2042 року.