Ексклюзив ТСН
190
2 хв

Коли закінчиться війна в Україні: у Раді заговорили про нові терміни

У парламенті оцінили шанси закінчення війни в Україні найближчим майбутнім.

Автор публікації
Ігор Сєров
Представник оборонного комітету Ради Федір Веніславський оцінив шанси закінчення війни

Представник оборонного комітету Верховної Ради та народний депутат Федір Веніславський каже, що шанси для закінчення війни найближчим майбутнім зберігаються. / © ТСН

Попри інтенсивні обстріли України Росією та намагання російської армії просунутися ще більше вглиб нашої країни, у Верховній Раді не виключають, що війна може закінчитись або до кінця нинішнього року, або на початку наступного.

Про шанси закінчення війни у недалекому майбутньому в бліц-інтерв’ю для ТСН.ua розповів представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський.

Чи є шанси, що війна закінчиться до кінця року або, наприклад, до кінця лютого-2026?

На мій погляд, шанси є. Наскільки вони будуть використані — зараз складно сказати.

Чи може бути посилена мобілізація після останніх нововведень у вигляді автоматичного взяття чоловіків на військовий облік?

Мобілізація відбувається відповідно до тих планів, які ставить Генштаб. Говорити на даний момент про посилення чи введення змін не бачу підстав.

Якими є прогнози щодо ракетно-дронових атак Росії по Україні?

Росія, думаю, буде продовжувати ці атаки. Хвилями. Накопичуються ракети, дрони. Для Росії зараз важливо викликати у населення такі настрої, які б змусили би Україну капітулювати. Тому, звичайно, Росія буде продовжувати терористичні атаки. До цього готові.

Обстріли України можливі до останнього дня війни?

Я можу сказати про те, що як тільки відбудеться зустріч Путін-Трамп-Зеленський, то від цього моменту можна буде відраховувати зниження інтенсивності бойових дій дуже швидко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що військовий експерт Олег Жданов назвав рік, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, найцинічніший сценарій — війна може продовжитись до 2042 року.

