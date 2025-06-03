Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог Влад Росс здивував передбаченням

Влад Росс

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Відомий астролог Влад Росс вважає, що війна в Україні може закінчиться вже влітку 2025 року.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Влад Росс зазначив, що війна повинна була закінчитись ще у травні 2025 року. Проте росіяни тягнуть час.

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«Все повинно було закінчитись у травні, але вони (росіяни — Ред.) тягнуть час. Наприклад, цілий тиждень або більше вигадували меморандум. Я вважаю, що поки Сатурн буде в Овні, до кінця літа, в будь-який час можна закінчити війну. Тенденція завершення почалася 25.05.25. Тільки в Москві не можуть зрозуміти, що час завершувати», — сказав Влад Росс.

Він зауважив, що «далі війну буде складніше завершувати».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.