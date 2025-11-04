- Дата публікації
Коли закінчиться війна в Україні: військова Тетяна Чорновол відверто відповіла
Військова закликала українців готуватись до тривалої війни.
Колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол закликала українців не готуватися до швидкого закінчення війни та налаштовуватися на довгу дистанцію.
Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Тетяна Чорновол зазначила, що вона — бойовий командир та бере участь у боях. Вона зазначила, що коли почалась війна, закликала своїх побратимів налаштовуватися на те, що це буде 5 років. Проте зараз цей прогноз вона вважає оптимістичним.
«Це не закінчиться завтра чи після завтра. Треба про це не думати. Треба себе налаштовувати на довгі дистанції», — сказала Тетяна Чорновол.
Військова наголосила, що вона планує пройти всю війну командиром взводу.
Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні, ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.