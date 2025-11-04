ТСН у соціальних мережах

Коли закінчиться війна в Україні: військова Тетяна Чорновол відверто відповіла

Військова закликала українців готуватись до тривалої війни.

Тетяна Чорновол / © ТСН

Колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол закликала українців не готуватися до швидкого закінчення війни та налаштовуватися на довгу дистанцію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Тетяна Чорновол зазначила, що вона — бойовий командир та бере участь у боях. Вона зазначила, що коли почалась війна, закликала своїх побратимів налаштовуватися на те, що це буде 5 років. Проте зараз цей прогноз вона вважає оптимістичним.

«Це не закінчиться завтра чи після завтра. Треба про це не думати. Треба себе налаштовувати на довгі дистанції», — сказала Тетяна Чорновол.

Військова наголосила, що вона планує пройти всю війну командиром взводу.

Більше відео дивіться за посиланням.

Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні, ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.

