Коли закінчиться війна в Україні: Жданов попередив про плани Путіна та капітуляцію

Військовий експерт вважає, що Путін вимагатиме капітуляції України та не планує закінчувати війну.

Автори публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Путін не погодиться на закінчення війни в Україні. На його думку, у Кремлі хочуть повної капітуляції нашої держави.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

«Треба розуміти і, на мій погляд, доносити до кожного українця цю думку, щоб він міг ухвалити для себе рішення: крім власного плану повної капітуляції України чи повного поглинання України — політичного, економічного, фінансового — Путін не зупиниться і не погодиться на жоден інший варіант», — каже Олег Жданов.

У разі, якщо економіка РФ почне «розвалюватися», Путін може погодитися на замороження конфлікту.

«І то, бачите, він вимагає не на лінії бойового зіткнення, а хоче принаймні виконати первинне завдання „СВО“ — забрати території Донецької та Луганської областей у повному обсязі. Це повинен усвідомити кожен українець і вирішити для себе — обороняти цю країну, захищати її, залишатися в Україні чи збирати валізи та кудись їхати. Ось що головне».

Більше читайте за посиланням: "Це має усвідомити кожен": Жданов назвав, коли закінчиться війна в Україні, та попередив про масований обстріл



