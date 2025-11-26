- Дата публікації
Коли закінчиться війна в Україні: Жданов попередив про плани Путіна та капітуляцію
Військовий експерт вважає, що Путін вимагатиме капітуляції України та не планує закінчувати війну.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Путін не погодиться на закінчення війни в Україні. На його думку, у Кремлі хочуть повної капітуляції нашої держави.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
«Треба розуміти і, на мій погляд, доносити до кожного українця цю думку, щоб він міг ухвалити для себе рішення: крім власного плану повної капітуляції України чи повного поглинання України — політичного, економічного, фінансового — Путін не зупиниться і не погодиться на жоден інший варіант», — каже Олег Жданов.
У разі, якщо економіка РФ почне «розвалюватися», Путін може погодитися на замороження конфлікту.
«І то, бачите, він вимагає не на лінії бойового зіткнення, а хоче принаймні виконати первинне завдання „СВО“ — забрати території Донецької та Луганської областей у повному обсязі. Це повинен усвідомити кожен українець і вирішити для себе — обороняти цю країну, захищати її, залишатися в Україні чи збирати валізи та кудись їхати. Ось що головне».
