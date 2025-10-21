Коли закінчиться війна в Україні: Жданов здивував, на що чекати від зустрічі Трампа з Путіним

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися про особисту зустріч у Будапешті. За словами Трампа, він планує «обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною».

Про те, якими можуть бути сценарії закінчення війни, скільки вона ще триватиме і чого варто чекати від переговорів Трампа й Путіна в Будапешті, — у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна

На думку Олега Жданова, з огляду на ситуацію, яка склалася сьогодні, закінчення війни між Росією та Україною не проглядається. Він каже, що не очікує якихось позитивних результатів від переговорів Трампа і Путіна.

«Від слова зовсім. Тому що війна не може бути закінчена, коли одна з сторін виконувала політичні завдання, які ставилися перед цією війною. Війна — це інструмент політики, але тільки більш жорстокий і іноді більш швидкий і ефективний, ніж, наприклад, якісь дипломатичні шляхи. Тому я не очікую, так як і від Аляски, що тут приїде Путін і щось вирішиться», — каже Олег Жданов.

За його словами, Трамп цією зустріччю вчергове легалізує воєнного злочинця Путіна на міжнародній арені:

«Я не знаю, що там є у Путіна на Трампа, але таке враження, що Трамп хоче в черговий раз засвідчити публічно свою лояльність Путіну — це з одного боку. А з іншого боку, він намагається виконувати завдання, які йому ставить Путін, а саме він його просуває на міжнародну арену. Він його легалізує з кожним кроком більше і більше. Ви ж дивіться, це країна Європейського Союзу, країна НАТО — Будапешт. І там будуть зустрічати Путіна. Це ще один крок на олімп світової політики, на легалізацію Путіна в міжнародному суспільстві», — пояснює військовий експерт.

Які можливі сценарії завершення війни в Україні

Олег Жданов каже, що наразі не бачить умов для завершення війни в Україні. Єдина можлива на сьогодні заморозка конфлікту, однак, за словами експерта, вона неефективна.

«Подивіться на Газу. Скільки пройшло? Три-чотири доби, як Трамп підписав мирну угоду, повісив собі медаль на груди, умовно кажучи. А сьогодні ЦАХАЛ, наносить вже масовані авіаційні авіаційні, артилерійські удари по території Гази. До речі, Дональд Трамп особисто гарантував, що там все припинилося. І дуже цікаво було б почути його коментар з цього приводу. Хоча, я думаю, що його просто не буде. Він зробить вигляд, що він цього не знає чи не бачить. Ось що таке заморозка конфлікту», — каже Олег Жданов.

На його думку, сьогодні Путін може піти на оперативну паузу, враховуючи стан економіки РФ і нестачу грошей для закупівлі техніки, озброєнь і особового складу найманців.

«Фактично вони наймають особовий склад, який воює за них. Свій вони будуть зараз намагатися мобілізувати, хоча вони і свій сьогодні наймають. Так от, оперативна пауза можлива, тимчасова заморозка конфлікту, але основною умовою для цієї заморозки, я вважаю, що Путіну потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. По-іншому він не зупиниться, тому що форсувати Дніпро з нуля — для нього це буде величезна проблема», — каже Олег Жданов.

А от захопивши плацдарм, наприклад, у Запорізькій чи Херсонській області і завівши туди певну кількість військ гарантовано, щоб Україна їх звідти не вибила — тоді Путін може погодитися на оперативну паузу до 2028 року, вважає військовий експерт:

«Мені сподобався аналіз НАТО, командування НАТО в Європі. Вони спрогнозували, що якщо до кінця цього року ми заморозимо конфлікт, то в 2028-му році Путін вже буде готовий для експансії на територію НАТО і Європейського Союзу».

Водночас остаточне завершення війни, за його словами, можливе лише при «зникненні» однієї з сторін.

«Путін настільки глибоко і широко поставив завдання цієї війни. Він зачепив і етнос, і історію, і політику, і території. Тому на сьогоднішній день гарантоване закінчення війни, може бути тільки при зникненні однієї з сторін. Взагалі, як країни. Тобто або вони нас, або ми їх. Іншої ситуації бути на сьогоднішній день не може», — пояснює Олег Жданов.

Коли може закінчитися війна в Україні

Військовий експерт підкреслив, що руйнація однієї з держав — це невід’ємний процес закінчення війни:

«Пам’ятаєте, 2022 рік — ми задавалися питанням, за що ви (росіяни — ред.) нас вбиваєте? Ми намагалися якось достукатися до совісті чи до розуму росіян. Вони казали: „Щоб ви нас полюбили. Ми вас вбиваємо, щоб ви нас полюбили“. Так от, це і є закінчення війни. Хтось когось повинен вбити. У будь-якому випадку, руйнація держави — це просто невід’ємний процес закінчення війни».

Якщо взяти самий цинічний розрахунок, Україна зможе воювати з Росією до 2042 року, каже Олег Жданов.

«До останнього українця, як іноді люблять казати наші вораги — тоді у нас до 2042 року є ресурс. Це, якщо брати людський ресурс і тотальну мобілізацію країни. Розрахунки показують саме таку цифру. Це озвучував колись генерал Буданов в одному з своїх інтерв’ю. Він тоді розказував, що до 2030 року ми можемо на мобілізації частковій, от такій, як зараз, а до 2042 року — це тотальна мобілізація по людському ресурсу», — пояснює військовий експерт.

Втім, війна на виснаження — це не тільки людський ресурс, додає Олег Жданов:

«Людський ресурс визначає боєздатність частини підрозділів і взагалі Сил оборони України. Війна на виснаження — це війна економіки. Якщо дійсно Європа не припинить і не зменшить, а буде збільшувати обсяги нам військової допомоги, то тоді ці цифри, терміни можна переглянути».

Водночас Росія може воювати проти України набагато більше років. Тому отримати перевагу ми можемо лише за допомогою сучасного озброєння від партнерів.

«Якщо тотальна мобілізація, то вони можуть воювати набагато більше. По людському ресурсу ми не зрівнянні з ними, тому що населення як мінімум в 3-4 рази відрізняється на їх користь. І тому цей паритет чи перевагу в війні можуть надати саме сучасні технології, озброєння, якщо нам його будуть надавати», — каже Олег Жданов.

