Коли може закінчитися війна в Україні: Жданов здивував прогнозом

Україна і Росія зараз перебувають найближче до укладення мирної угоди за весь час від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, переговори вже сформували три окремі документи.

Що відомо про мирну угоду, чого очікувати від війни найближчим часом та чи може настати мир після Нового року — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що відомо про мирну угоду

Фінляндія заявила про рекордне зближення позицій України та Росії щодо можливого мирного врегулювання. За словами президента Фінляндії Александра Стубба, сторони перебувають на найближчій від початку повномасштабної війни відстані до укладення потенційної мирної угоди.

Про це він повідомив під час виступу в Гельсінкі, передає Bloomberg.

Стубб розповів, що зараз паралельно готуються три ключові документи, які формують основу потенційного мирного врегулювання:

Рамковий проєкт мирної угоди — нині він містить 20 пунктів. Саме його обговорювали 9 грудня європейські лідери.

Гарантії безпеки для України — цей трек опрацьовують представники адміністрації президента США Дональда Трампа, українські урядовці та європейські партнери.

Документ про відновлення України — визначає механізми післявоєнної відбудови та надання економічної підтримки.

За словами Стубба, перша версія рамкової угоди містила 28 пунктів. Однак частину пропозицій, що стосувалися архітектури європейської безпеки, Фінляндія назвала "абсолютно неприйнятними". Саме тому документ скоротили до 20 пунктів.

Президент Фінляндії підкреслив, що оновлений формат переговорів став більш збалансованим і прийнятним для всіх учасників процесу.

"Ми доволі близько", — резюмував Стубб, висловивши задоволення досягнутим прогресом.

Посол США в НАТО Меттью Вітакер під час свого виступу 6 грудня на Doha Forum-2025 у Катарі також прокоментував американські мирні ініціативи щодо України та діяльність переговорної групи.

"Ми ближче до миру, ніж будь-коли. Як сказав президент Трамп, це складна ситуація, щоб дійти до потрібного місця, і врешті-решт ця війна має закінчитися", — зазначив дипломат.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що є три окремі стратегічні документи про закінчення війни і гарантії безпеки, які обговорюються з міжнародними партнерами.

Чи настане мир найближчим часом

Попри оптимістичні сигнали з боку європейських лідерів, українські військові аналітики оцінюють ситуацію стриманіше. Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що розраховувати на швидке завершення війни наразі не варто.

За його словами, найближчим часом на Україну навряд чи чекають кардинальні зміни на фронті чи прориви в переговорах.

"Продовжуємо воювати, як воювали. Треба продовжувати дипломатичну роботу щодо надання нам допомоги в будь-якому вигляді — фінансовому, економічному, політичному і, найголовніше, військовому", — зазначив Жданов.

Експерт підкреслює, що стабільна та масштабна підтримка партнерів залишається ключовою умовою для посилення оборони України та подальшого тиску на Росію.

"До речі, дуже дивно, пан Стубб називає документ "мирна угода в 20 пунктів" і водночас не наголошує, а який же другий і третій документ, де вони і як вони називаються. Його слова не стикуються жодним чином ані з Путіним, ані з Трампом, тому що вони розглядають документ з 28 пунктів. Навіть тут розбіжність. Де тут точки перетинання, де тут якісь можливі контакти? Я не бачу жодної", — каже Олег Жданов.

Попри песимістичні прогнози щодо швидкого завершення війни, Жданов зазначає, що російська армія поступово виснажується. За його словами, ознаки цього вже помітні безпосередньо на полі бою. Експерт переконаний, що в оточенні Володимира Путіна є люди, які усвідомлюють реальний стан справ, однак сам російський диктатор, на його думку, не погодиться на запропонований 20-пунктний план.

"Чому? Тому що для нього це програш. Йому дуже потрібна оперативна пауза. Я не знаю, розуміє він чи не розуміє це. Тому що треба доукомплектувати і технікою, і особливо особовим складом збройні сили Росії. Інакше вони почнуть просідати на полі бою. Що ми і зараз вже відчуваємо, і наші військові про це говорять", — каже військовий експерт.

Разом з тим, навіть оперативна пауза, за словами експерта, потребує політичних поступок, на які Кремль не готовий:

"Тому що для нього це буде програш, і його політична кар'єра просто полетить вниз. Тому він вимагає повного підписання документу на умовах Російської Федерації".

Жданов також прокоментував останні заяви Дональда Трампа. За словами експерта, президент США демонструє, що йому загалом байдуже до деталей угоди — головне, щоб бойові дії припинилися. Водночас, на думку Жданова, у Трампа є власні причини поспішати.

"До речі, він чому поспішає — з двох причин. По-перше, до 1 січня закінчується термін подавання кандидатів на Нобелівську премію миру. І друга причина, я так розумію, що Путін поставив жорсткий дедлайн, якщо Трамп до 1 січня йому не подарує припинення вогню, то він може почати оголошувати якийсь компромат на Трампа", — зазначив Жданов, пояснюючи політичний контекст переговорів.

Він також додав, що у ситуації відіграє роль і внутрішня політика США. За словами експерта, Трамп "розраховує на принцип, що переможців не судять", і в разі підписання угоди до Нового року зможе захищатися від критики, заявляючи: "Дивіться, я зупинив найкривавішу війну після Другої світової".

Як зауважив Жданов, відсутність угоди до 1 січня може стати серйозною проблемою для Трампа, адже саме цього дня традиційно стартує передвиборча кампанія проміжних виборів у США. Вони потенційно здатні змінити склад Сенату і Палати представників, а Конгрес може отримати демократичну більшість. Експерт підкреслив, що в такому разі політичний тиск на Трампа різко зросте.

"Якщо у нього цієї угоди не буде, то так традиційно склалося в США, що від 1 січня починається передвиборча кампанія проміжних виборів, які, зазвичай, міняють склад Сенату. Дві третини Сенату переобирається, і майже половина Палати представників. Конгрес може стати демократичним. Вірогідність цього величезна. І вони починають вже діставати брудну білизну. Трамп це знає. І його просто почнуть рвати на шматки, ставлячи йому найбільш незручні запитання. Ось тому і істерика в Білому домі, істерика в Москві. Але водночас є інша сторона медалі, особливо в Російській Федерації", — каже Олег Жданов.

Чого очікувати від війни після Нового року

Жданов зазначає, що після Нового року не варто очікувати різких змін на фронті. Водночас він підкреслює, що одним із ключових внутрішніх завдань України залишається реформа Збройних сил.

"Про що зараз почали знов говорити? Що згадали, точніше, коли пролунав у нас "Міндічгейт"? Згадали про те, що реформу Збройних сил так і не зробили. Обіцянки, які давав Сирський, коли його призначали на цю посаду — вони десь канули в лету. Тому треба починати з вищого керівництва Збройних сил — реформувати і вибудовувати нову вертикаль управління. Просувати нових командирів, впроваджувати нові методики. Адже у нас там величезна проблема. І боронити державу", — каже Олег Жданов.

Окремо експерт прокоментував заяви Дональда Трампа щодо необхідності проведення президентських виборів в Україні. За словами Жданова, Трамп робить акцент на виборах, тому що сам процес змушує країну тимчасово припинити вогонь, що відповідає інтересам Росії:

"Це чергова хитрість з боку Трампа, щоб зупинити бойові дії і особливо обмежити нас. Плюс — це ж забаганка Путіна. Путін сказав, що Зеленський може узгоджувати все що завгодно, але підписувати повинна нова українська влада".

Експерт зазначив, що позиція українського президента щодо цього питання була чіткою. Володимир Зеленський заявив, що вибори можливі, але лише за умови гарантованої безпеки, яку він визначив як окремий закон, ратифікований Конгресом США.

"Він сказав — та нема питань, давайте вибори, але вибори повинні проводитися в умовах гарантованої безпеки. Гарантовану безпеку Зеленський окреслив, як окремий закон, який буде ратифікований Конгресом Сполучених Штатів. Щоб не було так, що або Трамп, або наступний президент скаже — та навіщо, сьогодні хочу виконувати, завтра не хочу виконувати. А коли це буде ратифіковано Конгресом США, це буде обов'язково до виконання будь-якого президентом США", — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за словами Жданова, Трамп не здатний забезпечити такі гарантії і "ніколи не піде" на те, щоб Конгрес взяв на себе відповідальність за безпеку під час передвиборчої кампанії в Україні. Саме тому він розцінює заяви американського лідера як "одну із маніпуляцій Трампа з метою тиску на нашу країну", де винуватцем ситуації намагаються зробити українського президента.

"Трамп цього не може гарантувати. І він ніколи не піде на такі гарантії, щоб Конгрес проголосував за те, що США ручаються за безпеку під час передвиборчої кампанії. Так що це, знову ж таки, одна з маніпуляцій Трампа з метою тиску на нашу країну. Хто винуватий? Винуватий Зеленський", — каже Олег Жданов.