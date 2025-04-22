Коли закінчиться війна в Україні: Жданов здивував відповіддю

Олег Жданов / © ТСН

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До кінця 2025-го року в Україні будуть тривати бойові дії. А далі може початися обвал економіки і фінансової системи в Росії.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, війна в Україні не може тривати нескінченно.

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«Справа у тому, що Росія теж не мовчить. Вони ж наполягають. І чим сильніше вони наполягають, тим ми більше розуміємо, що у них справи стають дедалі гіршими. Росія вже включила друкарський станок. У них емісія грошей, що призведе до гіперінфляції в країні. Техніка і озброєння — ми уже на констатуємо, що на полі бою зараз нова хвиля — мотоцикли, а броні доволі мало. Нової броні взагалі майже немає, а стара закінчується», — каже Олег Жданов.

Ворог має перевагу у піхоті, однак фронт майже не рухається, а просування незначні.

«Якщо нам дадуть відповідну зброю, то ми і з піхотою впораємося. Фронт фактично стоїть, не рухається. А незначні просування — це крапля в морі від того, чого вони хочуть досягнути, навіть у Луганській, Донецькій області. Я вже не кажу про Херсонську і Запорізьку. Тому Путін і поспішає, бо Росія довго не протримається за таких умов війни», — вважає експерт.

На його думку, до кінця 2025-го року російська армія буде воювати, а далі може початися обвал економіки і фінансової системи в Росії.

«У Трампа є важелі, якими він може натиснути на Путіна. У нього є економічні санкції, що можуть просто поставити Росію на грань обвалу економіки. Те ж відключення SWIFT, заморозка транзакцій, грошей, які вони отримують за російський газ і нафту. Як це було з Іраном 40 років тому. Але Трамп фактично програв цей раунд, тому що з одного боку він не зміг відтягнути Путіна від Китаю. Путін з Китаєм так і залишився в партнерах, у васалах. І це послаблює позиції Трампа в протистоянні з Китаєм. І з іншого боку, я так розумію, це одна з останніх спроб натиснути на Європу і Україну з метою примушення нас до капітуляції», — каже Олег Жданов.

Раніше військовий експерт розповів, чому Україна повинна піти на тимчасове перемир’я з РФ.