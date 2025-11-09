Коли закінчиться війна: відомий астролог Росс дав приголомшливий прогноз

Астролог Влад Росс склав прогноз щодо ймовірних термінів закінчення війни / © ТСН

Відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження, зробив приголомшливу заяву щодо термінів закінчення війни Росії проти України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Питання вже практично вирішене», — впевнено сказав в коментарі для ТСН.ua Влад Росс.

«На 90% буде вирішене питання закінчення гарячої стадії. Тому ми зараз і чуємо прогнози з різних джерел. Найпізніший термін, коли можуть припинити стріляти — це Великдень (у 2026 році він припадає на 12 квітня — Ред.)», — каже астролог.

Та додатково пояснює: «Все буде вирішуватись у лютому-березні, коли буде коридор затемнень, 17 лютого сонячне затемнення, а 3 березня — місячне. Закінчується рік Змії, все йде до того, що в Росії буде переворот. Путін може бути знищений. Багато людей можуть бути відсторонені від влади, буде новий прем’єр-міністр. Іншими словами, відсотків 90, що гаряча стадія війни закінчиться, але для цього потрібен переворот в Росії. Поки при владі буде Путін, то все буде продовжуватись. Але заговор вже готується. Все. Але башта Кремля з Лавровим вже «потонула».

На питання про те, які є прогнози щодо ракетно-дронових обстрілів України, Росс каже, що вони не дуже оптимістичні.

«Вони будуть тільки посилюватися до кінця цього року. Росія хоче капітуляції України, хоче залишити нас без світла та газу. Будуть бити до лютого, тому для нас головне — вистояти до лютого», — припускає Росс.

За його прогнозами, найближчим майбутнім є найнебезпечніші періоди.

«Йдеться про першу декаду грудня, коли можуть вдарити морози. Будуть бити ракетами та «Шахедами». Раніше я казав, що небезпечними будуть 20-ті числа жовтня, так воно і сталось», — каже Росс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про дві нові дати ймовірного закінчення війни.