Коляда під загрозою обстрілів: духовенство ПЦУ здивувало бійців святковим співом з джазовими і роковими нотками

Духовенство Православної церкви України проїхалися по військових частинах і навіть по позиціях неподалік від передової, йдеться в ТСН.

Духовенство з благословіння Митрополита Епіфанія у Михайлівському Золотоверхому соборі вирушило на Південь та Схід країни. Святі отці розспівувалися ще в автобусі, у кожного за плечима серйозні концерти і навіть вокальні конкурси духовної музик, але все одно хвилювалися – все таки виступати їдуть перед особливим глядачем.

Бійці Миколаївщинт слухали і дивувалися, що колядка може звучати сучасно і навіть драйвово. “Навіть дуже сподобалося, музиканти просто чудові, я просто не очікував. І нотки такі джазові, я б сказав, рокові, навіть, не підозрював, що таке можна зробити”, - каже один із слухачів.

Такі виступи духовенство проводили і в ангарах, промислових будівлях з однією лампочкою і навіть одна спорудах взагалі без світла – ворог близько, його безпілотники тільки й видивляються наші позиції. Але українська коляда має звучати усюди і попри все.

“Ми після всіх привітань поїдемо з колядою до вселенського Патріарха в Константинопіль і попросимо молитов за нашу перемогу, за мир”, - кажуть священнослужителі.

На пам’ять про таку поїздку бійці підписують прапор, який священники зберігатимуть у себе уже як реліквію. “Коли підбирали репертуар, то хотіли вибрати колядки веселі та жваві, щоб не засмучувати, бо в них і так смутку багато і без цього, від сім’ї , родини далеко під постійними обстрілами”, - розповідає протодиякон Василь Дідора.

Але у військовому госпіталі лікарі просять музик грати не надто голосно, у багатьох бійців контузії. Медики навіть не збирають бійців, хор співав просто у коридорі, двері в палатах відчинялися і усі, хто міг, підходив ближче. У багатьох поранених на очах сльози.

Духовенство Православної церкви України продовжило “гастролі” на Херсонщині. Навіть попри те, що військові попереджають, годину тому ворог здійснив потужний обстріл в обласну держадміністрацію Херсона, отці виступають на центральній площі міста. Оскільки була загроза нових ударів, то за слухачів були кілька іноземних телевізійних груп, військові та з десяток українські рятувальників. Кажуть, святі отці мають стальні нерви, якщо не бояться обстрілів. “Взагалі сміливі що приїхали до Херсона і виступили тут”, - каже начальник скадовського управління ДСНС Херсонської області Віктор Фесуненко.

Читайте також:

На Ізюмщині люди вперше за 9 місяців побачили світло в оселях: як виживали

Херсон пережив новий потужний обстріл: росіяни накрили один із районів суцільним квадратом

Мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про участь білоруських військ у війні - Магда