Колядки, дідух та 12 пісних страв: як українці святкують Святвечір та які традиції бережуть

Колядки, дідух та 12 пісних страв: як українці святкують Святвечір та які традиції бережуть

На святій вечері обов’язково має бути 12 страв, адже стільки в Христа було апостолів. Усі наїдки пісні та скромні

У Святвечір українці традиційно збираються сім’ями за столом, де стоїть 12 страв. Які прадавні традиції святкування цього свята та як відзначають у селі Татарів на Івано-Франківщині та у Києві, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Пані Марія святково вдягається у вишиванку, гуцульську крайку й обов’язково хустку — з непокритою головою жінкам до святої вечері не можна. Зі стодоли приносить сіно. Це отава — трава неодмінно з другого покосу, яку викладають на стіл. Мовляв, Діва Марія свого сина Ісуса теж народила в сіні. На кожен кут стола кладе гроші, аби рік прожити в достатку.

Найстарший із чоловікІв тим часом іде до худоби. Перш ніж самим сісти вечеряти, люди годують тварин. Аби опівночі не дізнатися, що ті про них думають. Різдвяна ніч — єдина в році, коли звірі за повір’ям балакають людською мовою.

А в хаті Марія стіл уже покрила святковою скатертиною та покликала старшу дочку, аби допомогла хрест-навхрест обв’язати його червоною ниткою. За словами пані Марії, нитка — це символ любові у хаті.

На столі — вертеп чи ікона, а ще дідух. Це оберіг від усього лихого. По закінченні свят його спалять, а разом із ним й усі негаразди. І відтепер сваритися в хаті не можна, аби цілий рік прожити в мирі та злагоді.

Як українці святкують Святвечір та які традиції бережуть

І поки родина не всілася за стіл, Марія нишком, як її вчили батьки, ховає всі голки, що є в хаті. Аж до Маланки навіть дірочку в шкарпетці зашити не можна буде.

"Голки треба сховати, щоб ніколи не кусали змії", — пояснює вона.

Свята вечеря починається, щойно на небі сходить перша зоря. Спершу родина молиться. Марія накладає першу тарілку і ставить її на вікно для померлих.

На святій вечері обов’язково має бути 12 страв, адже стільки в Христа було апостолів. Усі наїдки пісні та скромні, адже ще не закінчився Різдвяний піст. Цього ж вечора селом починає ходити вертеп і віншувати людей із народженням Ісуса Христа.

Молитвою свою святкову вечерю починає і родина Панацків у Києві, аби кожен член сім’ї, зокрема й наймолодші діти, знали, що саме в цей день вони святкують.

У церкві нагадують, що справді важливий в цей Святвечір не лише тілесний піст, але й духовний.

"Тілесний піст потребує ще й духовного, коли ми не ображаємо один одного, не засмучуємо, не гніваємо, а проявляємо свою любов, терпіння", — зазначає священник Юрій Перфонюк.

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